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中國5月城鎮調查失業率5.9%　統計局指就業壓力仍不容忽視

經濟脈搏 14:01 2020/06/15

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國家統計局公布數據顯示，5月份，全國城鎮調查失業率為5.9%，比4月份下降0.1個百分點。

其中，25歲至59歲人口調查失業率為5.4%，下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.9%，比4月份上升0.1個百分點。

1至5月份，全國城鎮新增就業460萬人，與上年同期相比少增137萬人。

國家統計局指出，調查失業率比4月份略有下降的主要原因：一是經濟運行逐步改善。生產需求持續好轉，為就業規模擴張、就業保持穩定奠定了基礎。 5月份，規模以上工業增加值按年連續2個月增長，服務業生產由降轉升，社會消費品零售總額當月降幅和固定資產投資累計降幅均連續收窄。

二是就業優先政策成效顯現。堅持減負、穩崗、擴就業並舉，著力穩企業保就業，抓好高校畢業生、農民工等重點群體就業，鼓勵多渠道靈活就業，有力保障了就業大局穩定。

三是員工复崗情況持續好轉。快速調查顯示，5月底6月初，員工复崗率超過80%的規模以上企業比重比上次調查提高1.2個百分點，其中工業、服務業企業比重分別提高0.6、1.7個百分點。

高校畢業生達874萬  大學生失業率或繼續上升

統計局並指，儘管調查失業率略降，但就業壓力仍不容忽視。一是就業總量壓力較大。受疫情影響，企業生產經營困難突出，招聘用工需求下降，一些個體工商戶和小微企業疫後恢復較慢，吸納就業受到一定影響。1至5月份，全國城鎮新增就業460萬人，同比少增137萬人。5月份，全國城鎮調查失業率高於上年同期0.9個百分點。

二是就業不充分現象較為明顯。5月份，約1.2%的就業人員處於在職未就業狀態，高於往年正常水平；企業就業人員周平均工作時間比上年同期減少0.2小時。

三是大學生等重點群體就業壓力仍大。5月份，全國20至24歲大專及以上人員（主要為新畢業大學生）調查失業率分別比上月和上年同期上升1.7、3.3個百分點。今年高校畢業生規模達到874萬，創歷史新高，隨著高校畢業生集中進入勞動力市場，大學生失業率可能繼續上升。

統計局指出，下階段，要堅決貫徹落實黨中央國務院決策部署，更大力度實施就業優先政策，打好政策組合拳，加強政策協同配合，拓寬重點群體就業渠道，強化民生兜底保障，促進就業形勢保持穩定。

國務院總理李克強在政府工作報告提出，今年目標城鎮新增就業900萬人以上，城鎮調查失業率6%左右，城鎮登記失業率5.5%左右。

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責任編輯：蒯宇澄

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