【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓

中美5G科技戰白熱化，英國亦改變對華為的採納態度。曾經擔任前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）外交事務助理、目前仍深諳英國政壇動向的蓋德納（Nile Gardiner）透露，英國政府對是否採用華為5G設備或技術，其實已經做出決定－－就是排除，只是還沒有正式公布。

華為長期以來一直堅持說，不受中國政府的制約。而中國政府亦屢次否認與華為有關係。但西方部份國家仍對華為存在猜疑。

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作為英國政界內幕人士，蓋德納在接受美媒訪問時候說，英方已作出逐步、但最終目標是「徹底排除」華為的決定。

戴卓爾夫人前幕僚：英最終目標是「徹底排除」華為

他將這一計劃形容為「日落（sunset）」，即「華為」在英國電訊產業當中發揮的角色將仿佛太陽落山一樣，逐漸逝出，並在2023年之前，徹底被取代。

此前，英國媒體已報道過類似消息，並在報道中引用了不願透露姓名的英國政府內部官員的轉述。

其他一些媒體在相關的報道中，強調英方之所以這麽做，是源於來自美國特朗普政府的壓力。

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對此，目前擔任美國「傳統基金會（The Heritage Foundation）」戴卓爾夫人命名項目負責人的蓋德納表示，英國內部的反對聲浪，同樣是關鍵。

他說，中國政府在處理新冠疫情上的種種做法、以及針對香港局勢所作出的反應，讓英國政府和民眾決定拋開和中企之間的關係。

蓋德納說，今年一月份英國政府宣布將允許華為參加第五代電訊網絡研發的決定出台之後，在英國政壇引發了強烈的反應。

新冠疫情加深了英國與中國的矛盾

和首相約翰遜同屬保守黨的一些資深黨員，在今年三月份的議會討論期間，大聲疾呼如果繼續讓英國處於處處依靠中企，國將不國。保守黨前黨魁鄧肯-史密斯更批評說︰這麽做，太沒有腦子了！

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蓋德納表示，鑑於保守黨內部包括資深黨員的強烈反對，讓首相約翰遜了解到，如果不改變立場的話，政府在相關議題上所提出的法案，幾乎肯定會被擊敗，讓約翰遜面臨尴尬的局面，因此，他不得不考慮如何避免這一尴尬局面的出現。

「華為」長期以來一直堅持說，不受中國政府的制約。而中國政府亦屢次否認與華為有關係。

就在華為明確表示不會自動退出歷史舞台的同時，美國方面也展示了絕不退讓的態度。他說，美國和盟友堅定地站在一起，不屈服於來自政治或是商業領域的壓力。

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責任編輯：鄧國強

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