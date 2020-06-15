【中國經濟】5月工業消費投資繼續回暖 供需矛盾減弱進入政策觀察期

中國5月經濟活動繼續回暖，國家統計局公布，5月規模以上工業增加值按年增長4.4%，遜預期但為連續第二個月正增長，且為年內最高；社會消費品零售總額按年下降2.8%，亦遜預期。統計局新聞稿並顯示，1-5月固定資產投資按年下降6.3%。

路透社引述分析師們指出，5月工業消費投資數據繼續改善，預計二季度經濟增長會有明顯反彈；短期政策面或不會持續加碼，將進入政策觀察期，預計財政政策相關舉措會盡快落地、加快落實，貨幣政策將繼續加大定向支持力度，著力於降低社會融資成本。

國家統計局公布5月詳細數據：

5月工業增加值按年增長4.4%（路透調查中值為5%） 5月社會消費品零售總額按年下降2.8%（路透調查中值為-2%） 1-5月固定資產投資按年下降6.3%（路透調查中值為-5.9%） 1-5月民間投資按年下降9.6%，房地產開發投資同比下降0.3% 5月全國城鎮調查失業率降至5.9%，31個大城市城鎮調查失業率升至5.9%

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智指出，工業逐漸接近於正常增長水平，生產已經逐漸恢復正常。二季度經濟增速肯定會明顯反彈，預計在接近零增長或者小幅度的正增長。

他指出，穩增長的著力點肯定還在基建，尤其新基建，此外還要加大對製造業企業的定向支持力度，比如減稅降費、定向的貨幣金融支持等。消費逐漸改善，但存在結構性分化，增長比較快的如網上消費、新業態消費等，但餐飲、旅遊、娛樂等服務消費還是比較弱。亮點在於汽車消費正增長，反映出促進汽車消費的政策作用在逐漸發力。

生產逐漸恢復正常 消費恢復仍偏慢

國信證券宏觀固收團隊指出，5月國內經濟繼續修復，但基建投資按年增速意外回落，這與基建相關工業品產量增速大幅抬升的趨勢明顯矛盾，猜測這或是項目進度核算的緣故導致基建投資暫時回落，後續基建投資按年增速大概率繼續明顯抬升。

而消費恢復仍偏慢，考慮到二季度以來居民名義可支配收入增速應高於一季度的0.8%，而4、5月社會消費品零售總額按年增速仍為負值，居民可支配收入增速仍明顯高於消費支出增速，預計背後主要反映居民的預防性儲蓄傾向還處於較高水平，隨著居民對疫情反复的擔憂進一步緩解，對未來收入的不確定性也將明顯降低，消費的補償性增長大概率會到來。

從高頻指標來看，6月以來，國內經濟增長景氣度仍然較高，電廠日耗煤量、粗鋼產量、PTA產量維持高按年增速，房地產和汽車銷售按年增速進入正增長區間，這些均顯示6月國內經濟增長動能仍在加強。

商證券資深宏觀分析師張一平指，方向基本符合預期，整體而言都在持續改善。從按月增速來看，投資改善是比較明顯的，已經超過了工業的改善幅度，說明供需矛盾在明顯減弱，對於未來PPI的回升有幫助。他認為，二季度GDP同比增速應該在3-4%之間，不過上半年增速可能在零附近；下半年倘若沒有意外發生，預計能回到5-5.5%。

他並指，今年經濟目標已經根據實際情況進行了調整，既然目標約束有靈活調整的餘地，政策也沒必要持續加碼，將進入一段觀察期，看看效果如何再做調整，畢竟政策持續寬鬆的話也有副作用。

責任編輯：蒯宇澄