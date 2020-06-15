【中國樓市】5月70城房價按年升幅收窄至4.9% 按月升0.5%

路透社根據國家統計局周一公布數據測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年升4.9%（上月漲幅5.1%），漲勢延續56個月、但漲幅繼續收窄；按月則上漲0.5%，上月亦為0.5%。

統計局城市司首席統計師孔鵬在解讀中稱，5月份，初步測算，四個一線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別上漲0.5%、0.8%、0.3%和0.6%。

孔鵬表示，5月生產生活秩序持續恢復，住房需求得到進一步釋放，70個大中城市房地產市場總體穩定，價格略有上漲。各線城市新建商品住宅銷售價格按月漲幅均略有擴大，二手住宅漲幅與上月相同或微擴。

另外，5月一線城市新建商品住宅銷售價格同比漲幅與上月相同，二手住宅漲幅有所擴大；二三線城市漲幅延續回落態勢。

孔鵬稱，5月份，初步測算，一線城市新建商品住宅銷售價格按年上漲2.9%，漲幅與上月相同；二手住宅銷售價格按年上漲4.1%，漲幅比上月擴大1.1個百分點。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲5.4%和2.0%，漲幅比上月均回落0.2個百分點，均連續13個月回落。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格按年分別上漲4.8%和2.1%，漲幅比上月均回落0.3個百分點，均連續14個月相同或回落。

中國指數研究院月初發布的百城房價指數顯示，5月100個城市（新建）住宅平均價格按月上漲0.31%，高於上月漲幅0.25%。從漲跌城市個數看，66個城市按月上漲，34個城市按月下跌。百城房價指數5月按年上漲2.99%，漲幅較上月擴大0.06個百分點。

中指院預計，地方政府在「房住不炒」總基調指導下，因城施策將更加靈活，未來房地產市場將繼續恢復，但部分三四線城市受人口、產業等多重因素影響，市場需求恢復或相對緩慢。