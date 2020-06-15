▲ 【去中國化】法國總統疫後願景：新歐洲 對中美都不依賴

歐洲疫情趨緩，法國逐步鬆綁實施長達8周的防疫封鎖措施，法國總統馬克龍香港時間周一（15日）表示，他將努力打造一個不那麼依賴中國和美國的歐洲。

路透社報道，冠狀病毒危機暴露了法國和歐洲各國依賴中國和其他地方供應鏈的程度。

馬克龍（Emmanuel Macron）在對全國發表的電視演說中表示：「這場磨難暴露出法國和歐洲的缺陷和脆弱性：從汽車業、智能手機到製藥業，都過度依賴全球供應鏈」，「我希望我們都能從經驗中汲取教訓」。

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馬克龍說：「唯一的解方是建立一個較強健的新經濟模型，擴大生產，好讓我們毋須仰賴他人」。

從汽車到智能手機、製藥業 過度依賴全球供應鏈

新冠肺炎在法國奪走2萬9300多條人命，迫使馬克龍暫停其經濟和社會改革計劃，這些計劃目的在於刺激經濟成長，創造工作機會和解除對金融市場的管制。

馬克龍政府估計，法國2020年經濟恐萎縮11%。他說，7月將針對任期最後兩年公布一套詳細施政藍圖。

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責任編輯：鄧國強

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