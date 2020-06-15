【北京疫情反彈】毗鄰北京往來密切 河北保定進入「戰時狀態」

北京再爆發新冠肺炎疫情，毗鄰北京的河北保定市進入「戰時狀態」，啟動戰時機制，嚴防疫情在當地擴散。

值得注意，保定市應對疫情工作領導小組辦公室，今日公布3宗新增確診病例和1名無症狀感染者行動軌跡，這4人是一家四口，在新發地生活工作。

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保定市應對疫情工作領導小組上周六（13日）已召開疫情防控調度會，會議指出，保定毗鄰北京，貨運往來、人員往來十分密切，必須高度警覺，要嚴防死守、精準施治、有效管控，慎之又慎、嚴之又嚴地把好各個關口，嚴防疫情在保定擴散。

會議強調，社區、農村要嚴格實行網格化管理；機關企事業單位要繼續執行出入測溫、分散就餐等各項防控要求；商場、寫字樓、公共交通要嚴格執行各項防控措施，採取限流等方式有效控制人員聚集；市場、超市等生活服務場所要嚴格進貨渠道管理跟蹤和檢驗檢測，嚴格人員出入管理，確保絕對安全。

此外，各級各類醫療機構發燒病人要及時報告，避免院感事件發生；學校及各類特殊場所要嚴格按照復學疫情防控指南要求落實各項措施，嚴禁疫情流入；要發揮好「三道防線」作用，既要防止遠端的疫情經由保定進入北京，更要注意做好北京返回人員的體溫監測、登記等各項工作；做好社會管控和輿情把控，避免引起不必要的恐慌。

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責任編輯：林佩怡

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