【中美5G角力】美國圍堵無效？華為手機銷量首超三星奪世界第一

中美5G角力白熱化，美國圍堵華為升級，但華為手機業務仍取得佳績。市場調研機構Counterpoint日前公布一份報告顯示，4月全球智能手機出貨量為6937萬台，按年減少41%，其中，三星（Samsung）手機的市場佔有率約為19.1%，華為則達到了21.4 %，華為歷史上首次超越三星，成功登頂全球第一位置。

Counterpoint研究公司分析稱，中國智能手機市場已開始復蘇，不過三星的Galaxy S20銷售疲軟，這部分受到了印度疫情封鎖的影響。

內地財經網引述三星方面猜測，此次三星手機敗給華為，主要是因為三星佔有較大市場的印度因衛生事件原因封城，導致三星手機在印度銷量暴減。此外三星有大量工廠位於印度，該事件的爆發也導致三星手機的工廠不得不停工停產，進而導致生產能力受到了極大影響。此外，華為因受到美國抵制，激發起了國內愛國者與國外華人華僑的愛國情緒，最終華為才躍居全球龍頭。

分析人士：華為佳績能否持續 待觀察

不過，亦有分析人士認為，華為手機稱霸全球只能坐穩一個月或幾個月。該分析認為，5月後，印度放鬆封城的管制，三星的銷量會回升，三星在全球的佔有率將會馬上回溫。另外，美國在5月份針對華為升級了限制令，在新的禁令之下，華為芯片供應將面臨更大挑戰，進而可能影響華為手機供應鍊等。

而據外媒最新報道，華為正與三星電子商談「代工製造晶片」，作為交易的一部分，華為願意讓出部分智能手機的份額給三星電子。

Asia Times報道，三星與華為的交易可能成真，因為三星電子比華為還要更依賴智能手機業務，但對比華為來說，智能手機業務對華為的重要性則較沒這麼高，因為華為目前擁有 60 萬份5G基地台合約，電信業務比智能手機業務還要來得更為重要。

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責任編輯：蒯宇澄

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