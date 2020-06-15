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【中國經濟】國內外疫情影響 中國經濟增長能否轉正？ 官方這樣說

經濟脈搏 14:48 2020/06/15

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國家統計局發言人付凌暉表示，5月經濟主要指標繼續改善，但境外新冠肺炎肆虐，世界經貿嚴重萎縮；國內部分地區疫情形勢有變，對經濟的影響尚有不確定性。今季經濟恢復既有有利因素，也面臨困難挑戰，經濟增長能否轉正，還要看6月經濟恢復情況如何。

據國家統計局今日公布，中國5月工業、投資和消費繼續回暖，但略差過市場預期：

5月規模以上工業增加值按年增長4.4%，預期5%，前值3.9%

5月社會消費品零售總額按年下降2.8%，預期-2%，前值-7.5%

1-5月全國固定資產投資按年下降6.3%，預期-5.9%，前值-10.3%

付凌暉稱，統籌推進疫情防控和經濟社會發展成效繼續顯現，復工復產復商復市全面推進，生產需求繼續改善，就業物價總體平穩，積極因素逐步增多，經濟繼續呈現恢復態勢，總體上符合預期。

【中國經濟】5月工業消費投資繼續回暖 政策面進入觀察期

【中國經濟】5月規模以上工業增加值年增4.4% 增速加快但遜預期

但他指出，5月不少指標低於上年同期水平，從累計看多數指標仍在下降，表明疫情衝擊損失尚需彌補，經濟還未回歸正常水平。

北京疫情反彈 對經濟影響尚有不確定性

被問到中國第二季經濟增長能否轉正？近日北京疫情反彈，會否對經濟恢復造成影響？付凌暉表示，主要指標與一季度相比明顯改善，但境外疫情肆虐，世界經貿嚴重萎縮，同時國內接觸型聚集型消費受制約，製造業投資動力不足，企業生產經營困難，而近期國內部分地區疫情形勢有所變化，對經濟的影響尚有不確定性。

他稱，上述情況說明，二季度經濟恢復既存在有利因素，也面臨困難挑戰，經濟增長能否轉正還要看6 月份經濟恢復情況如何。

不過，他表示推動經濟持續復甦有較好的基礎和條件，一是經濟穩步復甦態勢明顯，宏觀政策效應繼續顯現，新動能持續壯大。要進一步做好「六穩」工作、落實「六保」任務，著力穩企業保就業，努力實現全年經濟社會發展目標。

【北京疫情反彈】河北增3確診屬北京關聯病例 孫春蘭：疫情擴散風險很高

【北京疫情反彈】北京14日再增36例確診 豐台區副區長等3人因防疫不力被免職

責任編輯：林佩怡

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