【中國經濟】回應6億人月入1千元 統計局：有數據印證 反映基本國情

總理李克強上月在兩會期間的記者會提到「有6億人每個月的收入也就1000元」，引發社會熱議。國家統計局新聞發言人付凌暉今日回應稱，關於6億人每月人均收入1000元，可從全國住戶收支與生活狀況調查數據得到印證，認為有關數據反映基本國情。

付凌暉稱，根據2019年相關數據，低收入組和中間偏下收入組共40%家庭戶，對應人口為6.1億人，年人均收入為11485元，月人均收入近1000元。其中，低收入組戶月人均收入低於1000元，中間偏下收入組戶月人均收入高於1000元。

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「決勝小康」任務不變 6億千元月薪族不屬「貧困」

他表示，這些數據反映中國社會主要矛盾是，人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分發展之間的矛盾，反映中國的基本國情。

農村和中西部地區 相當部分居民收入偏低

他指出，中國仍然是最大的發展中國家，廣大農村和中西部地區相當一部分居民收入水平依然偏低，脫貧攻堅和鄉村振興任務十分繁重。但同時，隨著中國經濟持續發展，將會越來越多的低收入和中間偏下收入群體，轉化為中等收入群體。「我國國內市場潛力巨大，發展未有窮期」。

付凌暉說，面對國內外複雜形勢，要大力穩企業保就業，千方百計增加居民收入，決戰脫貧攻堅戰，決勝全面建成小康社會，並開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

大力穩企業保就業 決勝全面建成小康社會

據國家統計局公布，5月全國城鎮調查失業率為5.9%，比上月下降0.1個百分點。官方解讀稱，調查失業率略降主因包括經濟運行逐步改善、就業優先政策成效顯現、員工復崗情況持續好轉。

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中國5月城鎮調查失業率5.9% 統計局指就業壓力仍不容忽視

但就業壓力仍不容忽視，就業總量壓力較大，今年首5月全國城鎮新增就業460萬人，按年少增137萬人；就業不充分現象較為明顯，5月約1.2%就業人員處於在職未就業狀態，高於往年正常水平；大學生等重點群體就業壓力仍大，今年高校畢業生規模達到874 萬，創歷史新高，大學生失業率或續升。

付凌暉表示，下階段要更大力度實施就業優先政策，打好政策組合拳，加強政策協同配合，拓寬重點群體就業渠道，強化民生兜底保障，促進就業形勢保持穩定。

責任編輯：林佩怡