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【北京疫情反彈】滬指跌1%失守2900關 醫藥股逆市大升

經濟脈搏 15:30 2020/06/15

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北京接連出現新冠肺炎確診病例，市場擔憂疫情擴散，內地股市今日震盪，滬指衝高回落，收市跌1%，失守2900關。醫藥股逆市走強。

A股三大指數開盤漲跌不一，滬指一度震盪拉升，曾升0.8%，創指升逾2%，但午後指數回落，滬深兩市倒跌。截至收市，滬指報2890.03點，跌1.02%；深證成指報11192.27點，跌0.53%。創業板指全日則升0.58%，報2219.55點。

滬深兩市成交明顯放量，合計7596億元（人民幣，下同），其中滬市成交2934億元，深市成交4662億元。

從盤面上看，醫療器械、生物醫藥、雲遊戲等板塊居板塊漲幅榜前列，酒店餐飲、機場航運、景點旅遊、半導體等板塊跌幅居前。

野村指中國第二波疫情爆發風險大增 料很快降準

野村證券發表報告表示，上周末在北京爆發的新冠疫情，顯然令中國政府感到震驚，中國第二波疫情爆發的風險已大大增加，市場可能會下調對增長復甦的預期，疫情的爆發還意味中國政府扭轉其寬鬆立場為時尚早。

野村稱，疫情可能導致中國國債利率走低，股市下跌，以及人民幣小幅貶值，預計中國央行將很快下調準備金率，以為市場注入流動性，並為正在籌集的大量政府債券做準備。

野村表示，隨着通脹下降，中國央行仍可能下調利率，包括一年期存款基準利率和MLF利率。

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責任編輯：蒯宇澄

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