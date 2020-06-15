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「塗黑皮膚扮泰國人」廣告惹歧視風波 日出茶太致歉：無任何不敬意圖

社會熱點 15:49 2020/06/15

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美國反種族歧視示威持續未止，並蔓延歐洲之際，台灣手搖飲品「日出茶太」廣告鬧出「塗黑皮膚」扮泰國人的歧視風波。有泰國網紅在社交平台批評，該廣告給泰國人貼刻板印象標籤，稱「每一種膚色都應該被尊重」。日出茶太fb「小編」致歉，稱因之前員工泰國旅遊都是曬黑回來，「真心沒有任何不敬的意思」。

「日出茶太」近日發布「霸氣芒果王=泰國美食x台灣手搖茶飲 完美碰撞」廣告，片中客人點選以泰國芒果糯米飯為口味的飲品後，皮膚塗黑、穿上傳統民族服飾的「店員」端上飲料，並配以中泰字幕「謝謝」，引發熱議。

泰國網紅「Alizabeth 娘娘」周六（12日）在Facebook發布短片，稱在不清楚那個廣告背後意義的情況下，不會妄下定論，但提出，如果是為了娛樂效果的話，「請問皮膚黑的娛樂點在哪裡」，每一種膚色都應該被尊重，也不應該被拿來取笑。

如果不是為了娛樂效果，用黑色皮膚來代表泰國人，可是泰國人每一種皮膚都有。所以，台灣的廣告給泰國人貼這種刻板印象的標籤，我作為一個泰國人，應該如何解讀？

不少網民留言稱，不應該「標籤、定義」他人、「真的，每一種膚色都應該受到尊重」，也有人表示「泰國人皮膚都很白啊~~什麼膚色都可以很漂亮」，另有網民稱讚「話說很多泰國廣告非常有創意和笑點，我真的很喜歡」。

日出茶太其後下架影片，並以「不知道還有沒有明天的小編……」署名回應稱，影片目的是想推廣泰國的美食，但思考不周全，造成大家熱烈討論，「這幾日在家認真閉關省思許久，有創意但需要再謹慎。之前員工泰國旅遊都是曬黑回來，所以才把臨演塗黑，真心沒有任何不敬的意思。」

文章指，讓大家費心費神及造成公司困擾深感抱歉，「再次感謝大家對小編的批評指教與鼓勵」。

網民對此持不同意見，有人稱「我也覺得太玻璃心了吧，我去泰國也是黑兩階回來，誰說打扮變黑就是歧視？」、「哇，這麼嚴重。幫小編加油打氣。晚上再來買一杯」、「有檢討是好事，希望未來企業在挪用文化元素作為廣告時都可以更謹慎一點。」

也有網民不賣帳，稱「這其實是討拍文，不是道歉文。大家看看 重點在小編有創意，小編被叫去罵了，這才有了這篇看似道歉實則不然的討拍文」。

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責任編輯：孫民

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