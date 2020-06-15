美的創辦人何享健遭挾持 警方營救畫面曝光（有片）

內地家用電器製造商美的集團（深︰000333）創辦人何享健，在廣東順德寓所被人挾持，他的兒子由別墅旁的河流游到對面岸報警。警方接報到場拘捕疑犯，事主平安。

佛山市公安局昨在官方微博通報，指14日下午約5時半接報，順德區北滘鎮美的君蘭生活村一個住宅有外人闖入，威脅住宅內人員的人身安全，昨日清晨5時許，民警已經拘捕5名涉案疑犯，姓何的事主安全。事件中無人受傷，案件正進一步偵查。

美的集團其後表示，感謝公安、媒體以及社會各界的關心。

據內地澎湃新聞曝光現場畫面：

內地科技類自媒體「鈦媒體」報道，挾持何享健的人疑似攜帶爆燃物品。期間何享健的兒子何劍鋒，由別墅旁邊的河，游到對岸報警。

據稱，因為疫情期間何享健一家都在國內，包括兒子、兒媳和兒孫都在家。美的內部人士對「鈦媒體」表示，「沒事沒事，一切平安，等集團公布」。

君蘭國際高爾夫生活村是美的集團投資開發的頂級豪宅社區，何享健一家亦居於此。該屋苑離美的總部步行20分鐘左右。

有內地媒體形容，這是一宗綁架挾持事件，但內地公安未對案件作這一定性。

何享健現年77歲，根據福布斯實時數據，他擁有個人資產255億美元，折合1,806億元人民幣，是內地第6大富豪。

美的創辦人何享健被「綁架」挾持 警方營救拘5疑犯

美的何享健集資5000元創業 賣風扇起家今成内地第6大富豪