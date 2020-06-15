【北京疫情反彈】北京：未完全掌握病毒變異傳播規律 首都疫情形勢十分嚴峻

北京再爆發新冠肺炎疫情，市委宣傳部副部長、市政府新聞發言人徐和建今日（15日）表示，這次疫情與新發地農產品批發市場高度關聯，目前對新冠病毒的變異傳播規律還沒有完全掌握，境外疫情還在蔓延，首都疫情形勢十分嚴峻，要充分認識其長期性、複雜性、艱鉅性，不可有任何麻痺思想、鬆松勁心態，須時刻繃緊外防輸入內防反彈的這根弦。

北京昨日新增36宗新冠肺炎確診病例。至此，北京上周四（11日）打破56天零確診紀錄以來，累計新增79宗確診個案。

暫停開放文化娛樂室內場所

北京當局表示，全市所有社區村都採取三級應急響應、二級防控措施、一級工作狀態，所有卡口均安排人員24小時值守，恢復體溫檢測，加強公共地方消毒，北京暫停開放文化娛樂等室內活動場所。

事實上，繼新發地市場所在的豐台區啟動「戰時」機制，今日北京門頭溝區即時進入「戰時狀態」，大興區進入緊急狀態，啟動「戰時」機制。北京市委組織部部務委員徐穎表示， 北京全市社區防控工作迅速進入戰時狀態， 各社區村全面開展敲門行動，排查5月30日以來曾去過新發地市場的人員近20萬，正就近安排核酸檢測，並進行居家觀察。 另新發地市場周邊11個小區、玉泉東市場周邊10個社區，已經全部封閉管理，正在對9萬多名居民進行核酸檢測。

另外，北京疫情亦蔓延他省。河北昨新增3宗本土病例，以及1宗無症狀感染，患者是一家四口，於新發地市場經商。河北保定已進入戰時狀態。四川昨日新增1宗疑似病例，患者是上周二（9日）從北京乘搭飛機抵達，其丈夫為北京確診病例。此前，遼寧瀋陽亦有兩名確診患者，是北京確診病例的同事。

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