【中美角力】美卿促以色列警剔中國　為中美科技戰火澆油

▲ 美卿促以色列警剔中國 為中美科技戰火澆油

中美角力全面升級、中美5G角力更趨白熱化之際，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日出席美國猶太人委員會虛擬會議時表示，美方正對抗中國，形容中國是對美國、以色列及所有自由人民的挑戰。美方為何特意敦促以色列「警剔」中國、甚至頗有離間中以關係之意？一切由中美科技戰說起。

蓬佩奧在虛擬會議中表示，中方不透明的軍事建設、不顧一切地無視義務，以及散布虛假訊息，將危及所有人，必須警惕中共對生活方式的威脅。他又指，美國與以色列都尊重上帝賦予的權利、個人自由及平等，而對抗「壞分子」是美國核心價值。

蓬佩奧為何如此赤裸裸地離間以色列與中國關係，顯然不是隨意為之，而是美方意識到，中以兩國發展關係，不符合美國利益。其中主要體現於兩點：

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一、中方在以色列的投資範圍非常廣

美國外交政策理事會副會長伯爾曼（Ilan Berman）指出，過去10年以色列一直很積極地努力吸引來自中方的投資。而中方在以色列的投資範圍非常廣，從食品到基礎設施幾乎無所不包。其中一個重要組成部分集中在以色列的高科技領域；中方一直積極購買以色列境內的軟件開發公司、並投資於可以軍民兩用的科技。

二、中方控制的以色列科技領域，涉及美國和以色列的敏感合作

伯爾曼在最近撰寫的一份政策性學術報告中指出，一些美國官員估計，中方目前直接或間接控制著以色列科技領域的四分之一，其中包括以色列和美國合作研發的一些高科技敏感項目，因此以色列和中國的合作引起美國關注。

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值得注意，蓬佩奧5月13日到耶路撒冷訪問，期間接受了以色列公共電視台的採訪，表明不想看到中國掌握以色列的基礎設施和通訊系統，「如果那樣的話，美國和以色列之間的一些重要合作將很困難。」

而在蓬佩奧離開以色列後不到2周，以色列海水淡化公司IDE Technologies就打敗長和 （00001） 旗下和記黃埔水務國際控股公司（Hutchison Water），獲批承建位於特拉維夫（Tel Aviv）南部的索萊克（Sorek）海水淡化廠2期工程。外界對此決定感到意外，並估計決定受中美關係惡化影響。

事實上，美國向來為以色列盟友，以2019年計，以色列向美國出口額195.09億美元，為同期向中國出口51.57億美元的3.8倍左右，因此從政治立場以至經濟影響力，美國的意見對以色列來說，相當有牙力。

可以說，美方要求以色列警剔中國，又為中美新冷戰多添一筆。

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本報記者：游昊雲

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