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【北京疫情反彈】野村：內地爆發第二波疫情風險增　相信很快降準

經濟脈搏 17:29 2020/06/15

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北京疫情反彈，新冠肺炎蔓延恐再挫損中國經濟。野村證券指出，內地第二波疫情爆發風險增加，預料人民幣行會很快下調存款準備金率。

野村指出，上周末在北京爆發的新冠疫情，令中央政府感到震驚，認為內地爆發第二波疫情風險已大大增加，市場有可能下調對增長復甦預測；又指出疫情爆發反映出內地政府改變其寬鬆立場為時尚早。

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野村又指出，疫情導致內地國債利率下跌，股市下跌，及人民幣小幅貶值，預料人民銀行會很快下調存款準備金率，為內地市場注入流動性，為正籌集大量政府債券作準備。

野村指出，隨著通脹下跌，人行仍有可能下調利率，包括一年期存款基準利率及中期借貸便利（MLF）利率。

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責任編輯：鄧國強

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