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【中澳關係】澳洲男子走私毒品被中國判死刑 澳總理尋求與中國交涉

國情動向 18:05 2020/06/15

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中澳關係緊張之際，澳洲男子吉萊斯比（Karm Gilespie）涉走私毒品，近日在中國被判處死刑。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今日表示，對此感到悲傷憂慮，正尋求與中國交涉。在北京，外交部發言人趙立堅表示，案件與兩國關係沒有任何聯繫，指司法機關依照法律程序獨立辦案，澳方應尊重中國的司法主權。

莫里森今日在議會宣讀了一份聲明，稱為這名澳洲公民感到悲傷和憂慮，並表示該國仍然堅決反對死刑。澳洲將繼續向吉萊斯比提供領事協助，並就其案件與中國交涉。

京：案件與兩國關係沒聯繫

趙立堅今日在外交部例行記者會上指出，中國有關地方法院在依法公開開庭審理、查明犯罪事實的基礎上，做出了上述判決，中方將繼續依法保障涉案人員合法權利，並按照有關國際公約和中澳領事協定，為澳方領事探視提供便利。

中澳關係緊張之際 澳洲男子走私毒品廣州被判死刑

【中澳關係】回應澳總理 華春瑩稱不知「脅迫」從何來 籲澳方反躬自省

他又說，中國法律保留死刑，同時嚴格控制死刑適用，對於危害極其嚴重的毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪。而中國法律規定，任何人犯罪在適用法律上一律平等，中國司法機關對不同國籍罪犯均依法處理。

廣州市中級人民法院上周三（10日）公告，當日對澳洲籍被告吉萊斯比走私毒品案作出一審判決，以走私毒品罪判處其死刑，並處沒收個人全部財產。

據澳洲傳媒報道，吉萊斯比是一名演員，他於2013年在廣州被捕，其托運行李被發現超過7.5公斤的甲基苯丙胺（冰毒）。

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