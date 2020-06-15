【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻

新冠肺炎陰霾籠罩首都，北京疫情反彈，當局防控措施不斷升級。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天直言，北京這次疫情「出乎意料，形勢還是嚴峻的」，且疫源新發地市場很大，把流行病學調查清楚就是個挑戰。

吳尊友針對北京這波疫情的病毒來源表示，從組成結構來看，此次病毒不像北京2個月以前出現病例的毒株，「更像歐洲的，但是歐洲的不代表來自歐洲國家」。這一說法，基本呼應北京市疾控中心14日主張，病毒「是從歐洲方向來的」的結論。

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綜合中國媒體報道，吳尊友表示，這波疫情的特徵有二。

一是在全中國疫情「基本上阻斷了各類傳播」的形勢下，在北京卻突然出現爆發性的、且短時間內集中出現的病例。 二是疫情發生在新發地這個（規模、人潮）很大的批發市場，要把流行病學調查搞清楚本身就是一個挑戰，這項工作還在進行中。

但吳尊友強調，北京14日一舉報告了30多例確診，在一天裏就完成報告，而不是等這些病人陸續發病後到醫院就診再發現；且發現疫情後，透過多項技術就鎖定疫源在新發地，主動篩查出許多病例。這代表因應措施迅速，可在第一時間切斷傳播，對防疫工作有利

吳尊友說，北京這波疫情的源頭調查仍在進行中，初步調查結果顯示「肯定不是在北京的原發地發生的，是從外地引進的」。

官方主流觀點 新波疫情病毒來自歐洲

針對北京這波疫情病毒來自歐洲，吳尊友解釋，「歐洲」的概念是廣泛的，包括要與美國病毒毒株進行分析，其中大部分來自歐洲；而俄羅斯的病例大部分也源於歐洲。

吳尊友說，中方實驗室的檢測結果顯示，毒株源於歐洲「可能來自歐洲國家，也可能來自美洲國家，也可能來自俄羅斯」，還有待與進一步蒐集信息幫助判斷。

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北京14日再增36例確診，當地政府已對76499人完成核酸檢測，其中59份陽性。疫情更有外溢到其他省區的趨勢，遼寧、四川、河北均現與北京關聯病例。其中比鄰北京、有一家4口關聯感染的河北保定，據報已進入「戰時狀態」。

疫情風聲鶴唳，北京超市出現集體搶菜，民眾形容跟之前武漢一樣。

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責任編輯：鄧國強

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