  • 29°C
香港時間 : 2020615日 (一) 20:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）

國情動向 20:28 2020/06/15

分享：

【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？

中美關係自特朗普政府上台後惡化，新冠肺炎疫情更為兩國緊張關係火上澆油。美國國際關係大師、芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）接受內地「觀察者網」遙距連線專訪，針對中美關係進行分析。他表示，事到如今，中美已經處於冷戰當中，「中國無法和平崛起」。

現年73歲的米爾斯海默，是美國當代政治和國際關係學大師，他在2001年出版《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics），提出了「攻勢現實主義」（offensive realism）。

米爾斯海默曾說：中國崛起　美國抓狂

對於中美關係，米爾斯海默2012年在一次演說中曾說過，「如果中國繼續崛起下去，你最好更加小心一點，因為這將驅使美國瘋狂起來」。中美近年關係惡化，被指引證了他當年的金句。

【觀察者網專訪米爾斯海默全文】

【中美角力】中國在WTO反擊 稱美國破壞全球科技業供應鏈

根據觀察者網報道，米爾斯海默接受該網訪問時，被問到中美關係是否已陷入冷戰，他回答，鑑於現在中美在新冠病毒上爭執不休，看上去我們已經處於冷戰當中了。

我認為在疫情爭議出現之前，人們還能爭辯中美是否真的處於冷戰當中，但事到如今我認為兩國冷戰已經相當明顯了。

米爾斯海默接著說，看看中國南海的軍事局勢已經變得相當可怖，中美雙方幾乎懟在對方臉上；經濟方面兩國關係十分緊張；再加上雙方關於大流行病的指責，「我認為這是個非常危險的局面，由於疫情的原因它惡化得比我想像的更快，我知道終究會走到這一步，但我本以為不至於這麼快」。

「我已說了130遍　中國無法和平崛起」

米爾斯海默強調 :「我講幾點。首先，我可能已經說了130遍了，中國無法和平崛起，這話我在中國講了也不下30次」。

米爾斯海默為何判定「中國無法和平崛起」？

【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判

【中美角力】美議員提議用250億美元發展芯片對抗中國 要求制裁中企竊取技術

他指出，現在的情況是美國甚至日本等東亞國家，都在試圖以某種方式與中國經濟脫鉤，如果它們完全脫鉤，那麼經濟相互依存關係就不復存在了。儘管他認為脫鉤畢竟是有限的，但這種局面很像第一次世界大戰之前的歐洲。

他進一步解釋，第一次世界大戰之前，歐洲充斥著安全競爭，它最終導致了第一次世界大戰；但同時，歐洲其實也有大量經濟交流、或者說有深厚的經濟相互依存關係，只是這並沒有阻止戰爭爆發。

【中美角力】美參院軍委會通過國防授權法案 建立「太平洋威懾倡議」劍指中國

【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他

我的意思是，儘管有人強調脫鉤，中美仍將維持深厚的經濟相互依存關係，然而總的來看我並不覺得它是維持和平強有力的因素，我認為安全終究比經濟繁榮更重要，所以我並不覺得經濟相互依存關係有多麼重要。

經貿等交流合作　不足以阻止悲劇發生

米爾斯海默預期，美國將盡其所能降低中國經濟增長速度，這種事現在正在發生。特朗普政府試圖降低中國經濟增速和科技發展速度，美國不想讓華為成為世界舞台上頂級企業，想拖它的後腿，現在就是這麼個情況。

米爾斯海默提到，這可能產生眾多難以預料的後果，有好有壞，但他認為從根本上來說，這種局面對世界各國都是悲劇，如果中美能夠合作情況會好得多。「我寫了《大國政治的悲劇》，我認為這種局面正是一場悲劇，如果中美兩國真的打起來兵戎相見，那絕對是最大的悲劇」。

米爾斯海2012年演說Why China Cannot Rise Peacefully

【中美角力】美發報告批中國遏制宗教 中方則指疫情突顯美國人權危機

【中美角力】華春瑩借四書五經名言回應蓬佩奧言論 習近平亦曾引用

【中美5G角力】美國圍堵聲中　華為手機銷量首超三星奪世界第一

【去中國化】法國總統疫後願景：新歐洲　對中美都不依賴

【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備　擺脫華為

【中美角力】中國研究員洛杉磯機場被捕 被控就軍方背景做虛假陳述

【中美角力】Twitter關閉17萬個中國主導帳號　稱散播港台及疫情假消息

【中美角力】京智囊談中美冷戰　「先把家裏事做好」

【中美金融戰】蓬佩奧籲全球交易所收緊上市規則 防範中國企業會計欺詐

【中美貿易戰】萊特希澤對中美首階段貿協進展感覺「非常好」 駁京未履諾報道

責任編輯：鄧國強

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
今日
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【中美5G角力】三星或成「救星」 助華為抵抗美國封殺
今日
【中美5G角力】三星或成「救星」 助華為抵抗美國封殺
【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備　擺脫華為
今日
【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備　擺脫華為
【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓
今日
【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓
【去中國化】法國總統疫後願景：新歐洲　對中美都不依賴
今日
【去中國化】法國總統疫後願景：新歐洲　對中美都不依賴
貿易戰 中美貿易協議 中美貿易戰 政治 經濟 軍事 特朗普 中美關係 歐洲 中國

下一篇文章

【中澳關係】澳洲男子走私毒品被中國判死刑 澳總理尋求與中國交涉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【北京疫情反彈】專家指北京病毒株不像國內流行類型 源頭或涉輸入海產肉類
【北京疫情反彈】專家指北京病毒株不像國內流行類型 源頭或涉輸入海產肉類
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【北京疫情反彈】疾控專家︰新發地病毒來自歐洲方向
【北京疫情反彈】疾控專家︰新發地病毒來自歐洲方向
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大