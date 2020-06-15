【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）

▲ 【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」 中美必有一戰？

中美關係自特朗普政府上台後惡化，新冠肺炎疫情更為兩國緊張關係火上澆油。美國國際關係大師、芝加哥大學政治學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）接受內地「觀察者網」遙距連線專訪，針對中美關係進行分析。他表示，事到如今，中美已經處於冷戰當中，「中國無法和平崛起」。

現年73歲的米爾斯海默，是美國當代政治和國際關係學大師，他在2001年出版《大國政治的悲劇》（The Tragedy of Great Power Politics），提出了「攻勢現實主義」（offensive realism）。

米爾斯海默曾說：中國崛起 美國抓狂

對於中美關係，米爾斯海默2012年在一次演說中曾說過，「如果中國繼續崛起下去，你最好更加小心一點，因為這將驅使美國瘋狂起來」。中美近年關係惡化，被指引證了他當年的金句。

【觀察者網專訪米爾斯海默全文】

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根據觀察者網報道，米爾斯海默接受該網訪問時，被問到中美關係是否已陷入冷戰，他回答，鑑於現在中美在新冠病毒上爭執不休，看上去我們已經處於冷戰當中了。

我認為在疫情爭議出現之前，人們還能爭辯中美是否真的處於冷戰當中，但事到如今我認為兩國冷戰已經相當明顯了。

米爾斯海默接著說，看看中國南海的軍事局勢已經變得相當可怖，中美雙方幾乎懟在對方臉上；經濟方面兩國關係十分緊張；再加上雙方關於大流行病的指責，「我認為這是個非常危險的局面，由於疫情的原因它惡化得比我想像的更快，我知道終究會走到這一步，但我本以為不至於這麼快」。

「我已說了130遍 中國無法和平崛起」

米爾斯海默強調 :「我講幾點。首先，我可能已經說了130遍了，中國無法和平崛起，這話我在中國講了也不下30次」。

米爾斯海默為何判定「中國無法和平崛起」？

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他指出，現在的情況是美國甚至日本等東亞國家，都在試圖以某種方式與中國經濟脫鉤，如果它們完全脫鉤，那麼經濟相互依存關係就不復存在了。儘管他認為脫鉤畢竟是有限的，但這種局面很像第一次世界大戰之前的歐洲。

他進一步解釋，第一次世界大戰之前，歐洲充斥著安全競爭，它最終導致了第一次世界大戰；但同時，歐洲其實也有大量經濟交流、或者說有深厚的經濟相互依存關係，只是這並沒有阻止戰爭爆發。

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我的意思是，儘管有人強調脫鉤，中美仍將維持深厚的經濟相互依存關係，然而總的來看我並不覺得它是維持和平強有力的因素，我認為安全終究比經濟繁榮更重要，所以我並不覺得經濟相互依存關係有多麼重要。

經貿等交流合作 不足以阻止悲劇發生

米爾斯海默預期，美國將盡其所能降低中國經濟增長速度，這種事現在正在發生。特朗普政府試圖降低中國經濟增速和科技發展速度，美國不想讓華為成為世界舞台上頂級企業，想拖它的後腿，現在就是這麼個情況。

米爾斯海默提到，這可能產生眾多難以預料的後果，有好有壞，但他認為從根本上來說，這種局面對世界各國都是悲劇，如果中美能夠合作情況會好得多。「我寫了《大國政治的悲劇》，我認為這種局面正是一場悲劇，如果中美兩國真的打起來兵戎相見，那絕對是最大的悲劇」。

米爾斯海2012年演說Why China Cannot Rise Peacefully

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責任編輯：鄧國強

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