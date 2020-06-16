▲ 【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三夏威夷會晤 防中美關係墮入危險

【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」 中美必有一戰？（有片）中美角力白熱化，中美在香港、南海、台灣、華為5G、貿易等諸多問題矛盾加深之際，美國國務卿蓬佩奧與中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪的夏威夷會晤，據報已經確定，兩人當地時間周三將在夏威夷一個美軍基地見面。外界相信，這是次會晤，旨在防範中美關係滑向更危險境地。

路透社引述消息人士報道，蓬佩奧（Mike Pompeo）計劃今個星期在夏威夷的美軍基地，與中國代表團會面，討論自今年初惡化的雙邊關係。

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報道說，蓬佩奧預計當地星期二由華盛頓啟程到夏威夷，星期三在當地希卡姆（Hickam）空軍基地與中方代表團會面，議題可能包括應對新型肺炎疫情、軍備控制、貿易、香港、北韓，以及中美互相採取針對記者的行動。

美國有線電視新聞網（CNN）也報道，蓬佩奧與作為中國外交領導官員的楊潔篪，將在夏威夷珍珠港旁的希卡姆空軍基地會談。蓬佩奧可望即將自華府動身前往夏威夷。

料談新冠疫情、世衞、香港、南海、台海、科技等問題

這是自蓬佩奧4月15日與楊潔篪通電話，商討新冠疫情後，兩人兩個月來首度互動。專家指出，中美關係現正處在多年來最低點，總統特朗普5月中甚至揚言，可能會與中國斷絕關係。雙方都期待穩住當前中美大局。

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觀察者指出，中美在新冠疫情擴散、世衞、香港、南海、台海、科技、教育、金融等方面的緊張關係最近都全面升級，某些領域甚至有擦槍走火的風險，如南海的軍艦互相驅逐、台海的軍事對峙等。雙方都需要找一個機會面談，摸摸對方的底線，以避免最壞情況發生。

分析認為，可以說，在上述情形下，蓬佩奧與楊潔篪夏威夷「密會」，也是順理成章、自然而然的事。雖然今次會面不可能解決中美關係結構性的矛盾，但外界也有理由預期，會為當前緊張的中美關係帶來降溫的契機。

中國外交部發言人趙立堅周一表示，中美外交管道保持著溝通，如果有進一步消息，中方將及時發布。

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責任編輯：鄧國強

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