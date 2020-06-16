【孟晚舟案】孟晚舟命運明夏前揭盅 加法官為引渡美國聆訊設期限 

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孟晚舟案再有新發展。加拿大卑詩省最高法院香港時間今天針對華為財務長孟晚舟引渡案，再度開庭審理，控辯雙方提議全案在明年5月前結辯，大法官霍姆斯則要求雙方精簡聽證會日程，讓此案在明年夏季前終結。

霍姆斯（Heather Holmes）甫於5月27日裁定孟晚舟引渡案的本質屬詐欺罪，符合加拿大法律「雙重犯罪」標準，引渡聽證程序繼續進行。今天這場聽證會是該項重大裁定之後的新開始。

控辯雙方提議全案在明年5月前結辯

最新一輪聽證會的探究重點主要圍繞在日程安排和引渡程序是否遭濫用、證據是否充分等。霍姆斯在法庭上要求孟晚舟律師團隊重新考量聽證會的辯論主題順序。

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繼已裁定的「雙重犯罪」主題後，辯方辯論的兩大主題先後是：加拿大當局提出有關逮捕孟晚舟的「充分證據」，然後再辯論美國出於政治原因要求引渡孟晚舟是「濫用程序」。

但霍姆斯表示，她想先聽取有關濫用程序意見，讓法院明白總檢察長辦公室少了哪些紀錄和資訊，及此缺失可能對全案造成的影響，再針對證據充分與否進行討論。

但孟晚舟的律師裴克（Richard Peck）堅決反對此想法。裴克辯稱，美國總統特朗普在孟晚舟被捕後公開表示，不排除拿孟晚舟案作為與中美貿易協定談判的籌碼，這樣「粗暴的說法」，應依據法院原始安排的聽證時間表來審查，所以應把涉及「基本公平」的「濫用程序」問題，放在最後辯論。

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檢察官佛瑞特（Robert Frater）建議檢辯雙方再花幾天的時間提出新的時間表，以符合霍姆斯精簡日程的要求。下次開庭日期訂為6月23日。

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加拿大是在美方引渡要求下，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方於2019年1月28日正式提出刑事訴訟，指控孟晚舟在2013年向香港匯豐銀行做出不實陳述，謊稱華為子公司星通科技（Skycom Tech）與華為無關，讓匯豐銀行為星通提供金融服務，面臨違反制裁和經濟損失風險。

但華為方面已否定這些指控。

孟晚舟被捕後，以1000萬加元保釋金交保候傳，自此一直被軟禁在她溫哥華豪宅中。她必須配戴GPS電子腳鐐，可以出入規定區域（不包括機場或輪渡碼頭），保安公司必須全天候跟隨。

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責任編輯：鄧國強

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