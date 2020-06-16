【中美5G角力】美批准美企與華為合作制定5G標準　羅斯證實

英媒引述消息報道，美國政府擬修正禁止美國企業與中國通訊設備製造商華為有生意往來的禁令，此舉將允許雙方合作共同制定5G網路標準。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）證實，該部會正採取相關行動。

《路透》引述知情人士表示，美國商務部及其他機構已批准此項規則變更，並正在等待正式公告，料最快將於美國當地時間周二公布。美國商務部長羅斯透過聲明向路透證實，該部會正在採取相關行動，「美國不會放棄在全球創新的領導地位，商務部致力於透過鼓勵美國工商界全面參與並提倡美國技術以成為國際標準，來保護美國的國家安全和外交政策利益。」

工商界人士及政府官員表示，此變更不應被視為削弱美國打擊華為力道的訊號。官員指，將華為列入實體清單的決定，使美國在標準制定中處於劣勢。因為美國公司無法確定可以分享哪些技術和訊息，一些來自美國公司的工程師因此停止參與相關事務，使得華為在某些標準機構中擁有更強大的話語權。

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消息人士指，美國商務部這次的規則修正能確保美國公司「充分參與」自願性標準制定機構。資訊科技產業委員會亞洲政策高級總監Naomi Wilson說，「去年5月的實體清單更新造成的混亂，無意間讓美國公司無法參與技術標準討論，使其處於戰略劣勢。這項迫切需要的修正，將可以讓美國公司再次參與競爭並領導這些有助於在整個市場推廣5G和AI先進技術的基礎活動。」

華府貿易律師Kevin Wolf指，這項規則修正「將對在不影響華府針對華為的情況下，讓美國公司在國際標準組織中保有領導地位產生莫大的幫助。」美國政府在一年多前以威脅國家安全為由，將華為列入商務部的「實體清單」中，限制美國公司向華為出售美國商品及技術。

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責任編輯：游昊雲

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