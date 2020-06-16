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【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

社會熱點 10:01 2020/06/16

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北京疫情反彈，內地昨天新增32宗新冠肺炎本土確診病例，其中27宗在北京。世界衛生組織在香港時間今晨表示，北京過去數天已新增逾100個病例，這是重大事件，盼北京分享基因序列資訊。

國家衞健委公佈，內地昨天（15日）新增確診病例40宗，其中本土病例32宗－－北京佔27宗，河北4宗，四川1宗。

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世界衛生組織（WHO）今天在日內瓦舉行視訊記者會，指出在過去兩周，幾乎每天都有超過10萬新病例通報，其中大部分在美洲和南亞；同時也談到，北京最近2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情升溫。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會中表示，即使在已遏止病毒傳播的國家中，也必須對疫情再起的可能性保持警惕。接著他說北京過去50多天沒有新病例，但現在已經確認逾100個病例，世衛正在調查「爆發」的源頭和程度。

世衛盼北京分享基因序列資訊

中國媒體提問，今天法國和德國開放邊境，但兩國每天還持續有數百個新增病例，而美國某些州的病例也不少，為何中國100多個病例卻讓人高度關注？

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對此世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，每國情況不一樣，北京已50多天沒新病例，在這種情況下是個重大事件；但從全球來看仍有許多國家有許多病例，世衛除了密切監測外，也希望中國會分享基因序列資訊。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）則說，世衛對每個國家的群聚性病例都非常關切，世衛非常認真對待北京近日新增疫情，需要追蹤源頭。

由於中國官媒報道，用於切割進口三文魚的砧板驗出武漢肺炎病毒。消息傳出後，北京各大超市緊急將鮭魚下架。萊恩對此表示，關於進口三文魚或者其包裝可能傳播的說法是一種假設，需要更多驗證。

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責任編輯：鄧國強

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