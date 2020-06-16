【北京疫情反彈】北京再多27宗確診 河北四川有關聯病例

內地昨日新增40宗新冠肺炎確診病例，32宗為本土病例，包括北京27宗、河北4宗、四川1宗。當中河北3宗、四川1宗均是北京疫情關聯病例。

北京過去5日累計新增確診病例達106宗，而昨日新增的27個病例中，有22宗來自新發地農產品批發市場所在的豐台區，東城區、門頭溝區、房山區、大興區都有確診個案。另外，北京昨日再多兩宗疑似病例、3名無症狀感染者。

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四川患者 丈夫北京染疫

至於河北新增的4宗確診病例，其中雄安新區安新縣有3宗，兩人為北京病例的密切接觸者，1人是本地確診病例的密切接觸者；定州市1宗確診，是北京新發地市場經營者。此前，河北已有3宗北京關聯病例。

四川新增的1宗確診個案，患者由疑似病例訂正為確診。患者上周二（9日）在北京乘搭航班到成都，再乘私家車到雅安市石棉縣，在獲知丈夫在北京確診後，就到醫院求診。經排查，病例現有密切接觸者111人，當地正開展密切接觸者追蹤管理、流行病學調查及消毒等工作。

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責任編輯：林佩怡

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