  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 12:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【北京疫情反彈】北京再多27宗確診 河北四川有關聯病例

國情動向 11:56 2020/06/16

分享：

內地昨日新增40宗新冠肺炎確診病例，32宗為本土病例，包括北京27宗、河北4宗、四川1宗。當中河北3宗、四川1宗均是北京疫情關聯病例。

北京過去5日累計新增確診病例達106宗，而昨日新增的27個病例中，有22宗來自新發地農產品批發市場所在的豐台區，東城區、門頭溝區、房山區、大興區都有確診個案。另外，北京昨日再多兩宗疑似病例、3名無症狀感染者。

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況

【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻

四川患者 丈夫北京染疫

至於河北新增的4宗確診病例，其中雄安新區安新縣有3宗，兩人為北京病例的密切接觸者，1人是本地確診病例的密切接觸者；定州市1宗確診，是北京新發地市場經營者。此前，河北已有3宗北京關聯病例。

四川新增的1宗確診個案，患者由疑似病例訂正為確診。患者上周二（9日）在北京乘搭航班到成都，再乘私家車到雅安市石棉縣，在獲知丈夫在北京確診後，就到醫院求診。經排查，病例現有密切接觸者111人，當地正開展密切接觸者追蹤管理、流行病學調查及消毒等工作。

【北京疫情反彈】北京：未完全掌握病毒變異傳播規律 首都疫情形勢十分嚴峻

【北京疫情反彈】毗鄰北京往來密切 河北保定進入「戰時狀態」

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）
今日
【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）
【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況
今日
【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況
【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻
今日
【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻
【北京疫情反彈】北京：未完全掌握病毒變異傳播規律 首都疫情形勢十分嚴峻
2020/06/15
【北京疫情反彈】北京：未完全掌握病毒變異傳播規律 首都疫情形勢十分嚴峻
【北京疫情反彈】毗鄰北京往來密切 河北保定進入「戰時狀態」
2020/06/15
【北京疫情反彈】毗鄰北京往來密切 河北保定進入「戰時狀態」
新冠肺炎疫情 疫情 北京 河北省 四川省 成都 新冠肺炎

上一篇文章

【中美角力】美運輸部：中美放寬航空客運限制 每週往來4航班

下一篇文章

【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三夏威夷會晤 防中美關係墮入危險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）
【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB
【中美角力】美出口管制擴至軟件？內地高校哈工大被禁用MATLAB
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判