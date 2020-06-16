【中美角力】美運輸部：中美放寬航空客運限制 每週往來4航班

美國運輸部表示，由於中國政府開放更多美國航空公司航班，美國將給予同等待遇，中美將允許彼此每週往來4個航班，緩解為防範新冠疫情而實施旅行限制的僵局。聲明又稱，放寬航班限制有一部分是為了讓缺乏航班而無法搭機返家的中國學生能返國，強調將持續敦促完全恢復中美間的航空客運。

在中國政府批准後，中央社引述美國的達美航空（Delta Air Lines）表示，將於下週恢復從西雅圖經首爾飛往上海的客運班機，並自7月恢復每週一班從西雅圖及底特律出發的班機，又指美國的聯合航空（United Airlines）也申請許可恢復飛往中國的航班。

内媒財新網則報道，美國聯合航空、達美航空已獲得上海市疫情防控保障能力確認函（下稱「上海接收函」），所申請的中美航班獲得批覆，每周各運營兩班。

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上海接收函稱，批覆達美航空於6月18日起執飛西雅圖至上海的國際航班，每周兩班，也批覆聯合航空在7月6日起執飛三藩市至上海浦東的國際航線每周一班的基礎上，再增加一班，即每周共計兩班，執行日期為7月6日至10月24日。

路透社報道，知情人士說，針對營運航班飛往中國的美國業者，中國當局已同意在規定上做些改變，包括允許在班機起飛前往中國之前就完成體溫量測，而非如先前討論過的在飛行途中進行。

值得注意，中美緊張關係近日有緩解跡象，CNN報道指出，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日將在夏威夷會見中國外交領導官員楊潔篪，這將是雙方因疫情而致緊張關係激化以來的首次高層談判。

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責任編輯：游昊雲

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