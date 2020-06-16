火箭技術問題 中國北斗三號「收官之星」推遲發射

中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆組網衛星，原定今日（16日），但新華社報道，發射該衛星的長征三號乙運載火箭，在臨射前測試過程中，發現產品技術問題，發射任務推遲，時間待定。

據中國衛星導航系統管理辦公室此前消息，北斗三號最後一顆組網衛星，發射窗口定為今日上午10時11分至10時50分。

全球導航系統北斗三號最後衛星將發射 與美GPS較勁

中國長征五號B運載火箭 搭載的柔性充氣式貨物試驗艙返回出現異常（更新版‧有片）

【中國航天】貿易戰加瘟疫打擊？中國火箭衛星一個月3次挫敗有玄機

央視報道，昨日長征三號乙運載火箭已完成常規推進劑和氧化劑的加注，發射窗口的公布，標誌北斗三號衛星和長征三號乙運載火箭發射準備工作已經就緒，技術狀態穩定受控、質量可靠、各項測試指標滿足要求。而測控系統也做好準備，西安衛星測控中心及所屬渭南、三亞、喀什等多個測站，進行了多次全要素綜合演練。

這顆第55顆北斗導航衛星，即北斗三號系統中最後一顆地球靜止軌道衛星，發射成功後，北斗全球系統將全面完成星座部署。

長期以來，衛星導航領域一直由美國主導，據稱中國完成北斗全球導航系統完成後，將比美國GPS等定位系統擁有更多衛星，定位有望更精準。

早前中國發射火箭兩度失利

不過，這次發射任務推遲，未來發射時間尚待確定。

值得注意，之前中國發射火箭任務曾兩度失利。今年3月16日，長征七號改中型運載火箭首次飛行任務，火箭飛行出現異常，發射任務失利。4月9日， 長征三號乙運載火箭發射印尼PALAPA-N1衛星，火箭三級及衛星殘骸已墜落，衛星發射失利。

當時有專家猜測，中國火箭的失敗率和中美關係惡化有關，由於中國火箭發展依賴美國芯片，在中美貿易戰後美國政府加強管制芯片出口，使中國直接受到衝擊。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道