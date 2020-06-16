【中國經濟】發改委： 5月經濟運行秩序重回正軌 發電量按年增4.3%

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，5月國內經濟運行秩序重回正軌，部分工業實物量指標明顯回升。她並指，今年5月居民消費價格指數（CPI）按年上漲2.4%，漲幅比上月回落0.9個百分點，今年CPI漲幅有望繼續收窄，全年可能呈現前高後低態勢。

發改委今日（16日）召開6月例行發布會，孟瑋指出，從發電看，5月份，發電量按年增長4.3%，增速比4月份提高4個百分點。從1至5月數據看，全國規模以上工業發電量按年下降3.1%，但降幅較1至4月收窄1.9個百分點。

從用電看，5月份，全社會用電量按年增長4.6%，增速比上月提高3.9個百分點。此外，交通物流運營基本恢復，鐵路裝車數同比基本持平。

投資項目審批方面，今年5月，國家發改委共審批核准固定資產投資項目7個，總投資1298億元，主要集中在交通運輸、能源等領域。

孟瑋稱，下一步將抓緊下達中央預算內投資計劃，推動盡快形成實物工作量，擴大有效投資。

指下半年豬肉價格將穩步回落

物價方面，孟瑋指出，推動CPI上漲的結構性因素正在較快減弱，要原因是隨著鮮活農副產品生產運輸恢復正常，新鮮蔬菜大量上市，生豬復產擴產態勢良好，農副食品有效供應明顯增加。

她指，今年三季度豬肉供應將趨於改善，下半年豬肉價格將穩步回落，CPI漲幅有望收窄。

從全年來看，中國有充足的宏觀政策空間，有強大的國內市場支撐，經濟發展有足夠的韌性和潛力，主要工農業行業復產達產形勢良好，各類消費者供應充足，保持物價平穩運行具備堅實基礎。

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責任編輯：蒯宇澄

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