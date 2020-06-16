【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三密會 一文看懂傾啲乜

中美角力白熱化，據報美國國務卿蓬佩奧（Mike Pempeo）與中共中央外事辦主任楊潔篪，本周將於夏威夷會晤，此舉彰顯雙方有意為緊張關係降溫。外界關注二人將談論哪些議題，本文帶你一次看懂。

議題一：港區國安法

北京決意推行港區國安法，引發美國聲稱損害在港利益，並要對中港官員實施制裁。

日前，美國國會約150名共和黨議員更在一份報告中明確建議，制裁多位中國涉港官員，包括中共中央政治局常委韓正和汪洋，以及港澳辦主任夏寶龍等。此外，美國還可能取消香港的特殊關稅地位，制裁銀行業，這將對本港以及中國經濟造成損害。

因此，外界也期待蓬佩奧與楊潔篪的會晤能為本港複雜局勢剎車。

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議題二：疫情追責

美國新冠肺炎確診病例總計超過218萬，死亡病例接近12萬，損失慘重。美國總統特朗普和美卿蓬佩奧在對中國的疫情追責上措辭強硬，聲稱新冠病毒來源於武漢病毒實驗室，指摘中國隱瞞信息，並要求對疫情進行調查。而中方始終強調，疫情信息透明公開，病毒溯源要以科學為準。

有觀點指，美方的論調是轉移美國國內對政府抗疫不力的指責，而且，展示對中國的強硬態度也有利於特朗普爭取連任選票。在此種政治考慮之下，中美外交戰火始終不熄，雙方隨後還在來往航班等問題上各執一詞。

議題三：台灣問題

台灣的蔡英文總統上月宣誓就職時，蓬佩奧特別發表聲明表示祝賀，並以「總統」稱呼蔡英文；本月稍早前，美軍一架C-40A運輸機從日本沖繩起飛，穿越台灣領空飛向台灣海峽；美國政府最近還通過向台灣出售18枚MK-48重型魚雷。

中國政府則對上述行為表示反對，稱美國損害中美關係和台海和平穩定。

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議題四：美國示威

在美國，黑人弗洛伊德（George Floyd）被警察壓頸至死事件引發大規模示威，中國官方和民間也持續關注，並用弗洛伊德死亡事件和示威抗議來批評美國政府，但蓬佩奧表示中國的態度是「可笑的宣傳」。另一方面，中國外交部則表示蓬佩奧上述的評論才是可笑。

除上述四議題外，中美科技競爭、華為禁令、留學生入境等問題也都是近期關注焦點。因此，在當前情況下，中美高層會晤是順理成章的事，雖然今次會面不可能解決中美關係結構性的矛盾，但外界也期待能稍微為中美關係降溫。

責任編輯：尹航

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