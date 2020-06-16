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【北京疫情反彈】北京嚴控高風險人士離京 多條省際機場巴士線停運

國情動向 15:22 2020/06/16

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北京新冠肺炎疫情反彈，過去5日累計新增106宗確診病例，疫情並跨省傳播，河北、遼寧、四川都有關聯病例。北京市委宣傳部副部長徐和建表示，首都疫情形勢十分嚴峻，要嚴控高風險人員離京，防止疫情擴散。

*15：20更新 北京多條省際機場巴士線停運

據報，北京多條省際機場巴士線路暫停運營，暫停的士出京，河北、山東部分地區開往北京的客運班車暫停。

北京疫情防控工作領導小組昨日舉行會議，強調要嚴控高風險人員離京，已經出京的要及時通報當地，防止疫情擴散。

的士、網約車暫停出京 山東河北部分赴京班車暫停

會議又提到，要嚴格重點部位和重點人員管控。對確診病例密切接觸者集中醫學觀察。對有確診病例的農貿市場、菜市場等周邊小區嚴格封閉管理，小區居民居家觀察並核酸檢測。從嚴加強社區防控工作，又要做好學校防疫工作，公共交通、地鐵要控制滿載率，乘客要佩戴口罩。

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【北京疫情反彈】北京再多27宗確診 河北四川有關聯病例

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據《北京日報》，首都機場巴士唐山班線原定於今日開班，因疫情影響，延緩開線時間，同時赤峰、廊坊、保定班線一併暫停營運，未恢復的班線暫停恢復運營。除了燕郊線仍在運營外，首都機場各條省際巴士線路已停運。大興機場方面，至唐山、廊坊班線暫時停運，至保定班線仍在正常運營。

北京市交通委昨日下發通知，繼續暫停本市出租車（包括巡遊車、網約車）、順風車出京運營的業務，違法企業將從快嚴肅處理。據《北京青年報》，乘客仍可以通過長途客運站進出京，例如六里橋客運站部分班線仍在運營，客運站也未停運。

另外，受北京部分地區調整疫情風險等級影響，河北唐山灤南汽車客運站、山東日照汽車站、山東東營長途汽車總站，今日起發往北京的客運班車暫時停運，恢復時間另行通知。

責任編輯：林佩怡

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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