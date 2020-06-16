【北京疫情反彈】北京嚴控高風險人士離京 河北山東部分赴京班車暫停

北京新冠肺炎疫情反彈，過去5日累計新增106宗確診病例，疫情並跨省傳播，河北、遼寧、四川都有關聯病例。北京市委宣傳部副部長徐和建表示，首都疫情形勢十分嚴峻，要嚴控高風險人員離京，防止疫情擴散。

北京疫情防控工作領導小組昨日舉行會議，強調要嚴控高風險人員離京，已經出京的要及時通報當地，防止疫情擴散。

的士、網約車暫停出京

會議又提到，要嚴格重點部位和重點人員管控。對確診病例密切接觸者集中醫學觀察。對有確診病例的農貿市場、菜市場等周邊小區嚴格封閉管理，小區居民居家觀察並核酸檢測。從嚴加強社區防控工作，又要做好學校防疫工作，公共交通、地鐵要控制滿載率，乘客要佩戴口罩。

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

【北京疫情反彈】北京再多27宗確診 河北四川有關聯病例

【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況

北京市交通委昨日下發通知，繼續暫停本市出租車（包括巡遊車、網約車）、順風車出京運營的業務，違法企業將從快嚴肅處理。據《北京青年報》，乘客仍可以通過長途客運站進出京，例如六里橋客運站部分班線仍在運營，客運站也未停運。

另外，受北京部分地區調整疫情風險等級影響，河北唐山灤南汽車客運站、山東日照汽車站、山東東營長途汽車總站，今日起發往北京的客運班車暫時停運，恢復時間另行通知。

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響