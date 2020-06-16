【中美5G角力】美5G新政不是放鬆封殺華為　更激科技戰一觸即發

▲ 允美企與華為合作制定5G標準 恐暗藏更激烈科技戰

美國政府擬修正禁止美國企業與中國通訊設備製造商華為有生意往來的禁令，此舉將允許雙方合作共同制定5G網絡標準。分析卻指出，此修正不應被視為削弱美國「圍堵」華為力度的訊號，反能確保美國公司「充分參與」自願性制定5G標準，中美科技角力或由此升級。

據國際知名專利數據公司 IPlytics 發布的《5G 標準專利聲明的實情調查》顯示，截止1月1日，全球共有21571個5G標準專利項聲明，其中華為所擁有的5G標準專利數量高達3147項，位居全球第一；三星次之，擁有2795項5G標準專利、而國內第二大電信設備巨頭中興，則以2561項5G標準專利，位居全球第三。

中國的5G標準專利佔比超過全球1/3

此外，還有vivo、聯想、紫光展銳、鴻穎創新、華碩、HTC、聯發科等眾多中國企業擁有數量不等的5G標準專利。總體來看，中國企業所持有的5G標準必要專利，在全球5G標準必要專利整體佔比中超過了1/3。

【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三密會 一文看懂傾啲乜

【中美角力】美運輸部：中美放寬航空客運限制 每週往來4航班

相反，美國早前將華為列入實體清單的決定，卻使美國在標準專利制定中處於劣勢。路透社引述美國工商界人士及政府官員解釋，由於制定5G標準需與中國企業分享技術，而在美國政府去年祭出的禁令下，美國公司無法確定可分享哪些技術和訊息。

一些來自美國公司的工程師因此停止參與相關事務，使華為及其他中國企業在某些技術標準制定中擁有更強大的話語權。

而美國商務部這次的規則修正，則能確保美國公司「充分參與」制定自願性5G標準專利。資訊科技產業委員會亞洲政策高級總監Naomi Wilson說，修正讓美國公司再次參與競爭，並領導這些有助於推廣5G和AI先進技術的基礎活動。

實體清單令美企難參與制訂5G標準

事實上，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）證實上述消息時，也沒有發出放寬的訊號，「美國不會放棄在全球創新的領導地位，商務部致力於透過鼓勵美國工商界全面參與並提倡美國技術以成為國際標準，來保護美國的國家安全和外交政策利益。」

【中美5G角力】美批准美企與華為合作制定5G標準 羅斯證實

【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三夏威夷會晤 防中美關係墮入危險

5G標準經由3GPP制定後，再經國際電信聯盟ITU認可。頒布後，全球類通信產業鏈各類廠商都要按照該標準，進行設備生產、組網、終端接入。3GPP由全球標準組織合作組建，組織成員是7區域（大國/大洲）的標準指導組織。個體會員（企業、研究機構等）必須加入其所在區域的標準組織，才能進而在3GPP中參與標準制定。

因此，組織的個體會員都希望在5G標準中獲取盡量多的核心標準專利數，從而可以在未來獲得更多的話語權和收益，因此5G標準制定既是全球通訊產業的合作，也是各國各廠商的博弈。

【中美5G角力】封殺華為嚇怕商界 英最大商會上書約翰遜促三思

【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓

【中美5G角力】美國擬資助巴西購歐洲5G設備 擺脫華為

【中美5G角力】三星或成「救星」 助華為抵抗美國封殺

本報記者：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解