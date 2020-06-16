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德國將推動歐盟對華採取更強硬立場 或強調香港自治問題

國情動向 13:22 2020/06/16

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德國將於今年下半年接任歐盟輪值主席國。路透社取得德國的一份文件草案，當中顯示德國將推動歐盟對中國採取更強硬立場，要求加強對互惠的要求，並重新強調「價值觀」，意味歐盟會強調民主、人權及香港的自治問題。

德國在草案中列出了擔任主席國期間的政策計劃，取代了3月份起草的一份較早的草案。這份24頁的文件稱，歐盟希望發展與中國的合作，並努力在所有政策領域實現更多的互惠。報道指，文件提及「互惠」，是回應德國企業在中國市場准入時受到的不公對待。

文件並稱，歐盟各機構和成員國的對華政策應該是統一和平衡的，以歐盟長期共同利益和價值觀為導向。「價值觀」一詞是今次重新加入，可能意味歐盟會更加強調民主、人權和香港的自治等問題。

與此同時，德國外交部長馬斯(Heiko Maas)和美國國務卿蓬佩奧周一舉行視像會議，馬斯表示，歐盟希望中國確保投資和貿易條件公平，遵守包括香港問題在內的國際協議，並在抗擊新冠病毒方面保持透明。

馬斯又指，只有在歐洲和美國基於共同價值觀，攜手合作的情況下，才能期待中國這樣做。

德國本月早些時候表示，原定於9月在德國萊比錫舉行的中歐峰會因新冠疫情而推遲。

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