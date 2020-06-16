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【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道

社會熱點 13:22 2020/06/16

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【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道

北京疫情反彈，新冠肺炎陰霾籠罩首都，中國疾控中心流行病學首席的專家吳尊友，甚至罕有地用「出乎意料嚴峻」這種語境，形容當前北京疫情。官方為何如此憂慮、今輪疫情擴散的風險又有多高？一切要從疫情發源地「新發地農產品批發市場」的規模說起。

新發地批發市場位於北京西南郊的豐台區，這裡自古就是北京的蔬菜產區，明清兩代更是皇室食用蔬菜的重要產地之一，至近年則發展成為大型農產品批發市場。

新發地市場　每日客流量逾5萬人

別一聽「批發市場」就以為這裡是大一點的菜市場，它目前實際是全球有名的農產品集散地。

一切從改革開放說起，1985年，北京市政府開放肉、蛋、水產、蔬菜等農產品價格自由訂價，並開放各省蔬菜進入北京販賣，使新發地迅速成為北京的農畜水產集散地。於是，官方在1988年劃定當地15畝（1公頃）土地，正式成立「新發地農產品批發市場」。

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在標榜低收費、手續簡單下，新發地不斷吸引商販進駐。進入21世紀，北京市中心區多個批發市場遭到拆遷，大批商販紛紛轉而進駐新發地。近20年來，這座批發市場的規模不斷擴大，交易額更呈倍數成長。

進入2010年代，官方更宣稱新發地已是亞洲最大的農貿批發市場，在世界上有點知名度。

根據公開資料，新發地批發市場如今佔地面積已達1520畝（約101公頃）、即大小超過5個香港維多利亞公園，建築總面積近21萬平方米，管理人員達1700多人，固定攤位5526個。而每天平均進出車流量超過3萬輛次，客流量逾5萬人，有供銷關係的客戶超過8000家。

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到2019年，新發地批發市場總交易量達1749萬噸，交易額人民幣1319億元。台灣中央社引述台灣業者私下形容，「誰掌握了新發地，誰就掌握了大半個中國的果菜市場」。

業務輻射多省　病毒恐藉此外溢

據稱，北京有9成農產品從新發地集散，市場的業務更伸延至多個省區；其中，在全國建立了總面積300多萬畝的農產品基地，以及16個下游分市場，遍及包括赤峰、保定、高碑店、日照、亳州、資中、蘭考等外省產銷重地。

看過這些數據便會了解到，新發地其實是一個超級農產品物流樞紐，其人流多、與全國各省區的交流密切，市場一旦爆發新冠疫情，病毒輻射擴散的風險絕不能看小。

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事實上，北京官方通報，目前已鎖定20萬名自5月30日以來曾到過新發地批發市場的人員，並對他們進行檢測，防範疫情藉這龐大人流向全國蔓延。但實際到過該市場的人數，似乎仍待進一步釐清。

事實上，過去有醫學研究反映，新冠肺炎的傳染率可高達1:3.5，即一患者可傳播給3人以上；按此推論，當局急防堵新發地疫情外溢，就是要防範疫情在龐大人流中，向全國幾何級數擴散。

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責任編輯：鄧國強

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