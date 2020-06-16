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【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同

社會熱點 13:38 2020/06/16

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內地疫情再有抬頭趨勢。北京時隔多日再現本土確診，並且都與新發地農產品批發市場有關，不免讓人聯想到最初爆發疫情的武漢，早期病例也都與華南海鮮市場有關。兩地同樣是菜市場爆發疫情，但具體情況又有何不同？

不同之一：市場主營貨品

武漢的華南海鮮市場主營海鮮和野味，不乏有野生動物的活物交易，環境較潮濕髒亂和混雜，這與主營生肉和水產品的新發地市場有本質區別。

不同之二：貨品覆蓋範圍

與華南海鮮市場相比，北京新發地市場的產銷網絡更加大。據中央社報道，新發地被形容為整個北京的「菜籃子」，供應著北京市民餐桌上近9成食品。除供應本地之外，新發地還向外省輸送菜品，號稱是整個中國農貿市場的「地標」。

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報道還提到，新發地市場占地面積約101公頃，建築總面積近21萬平方公尺，管理人員達1,700多人，固定攤位5,526個。而每天平均進出車流量超過3萬輛次，客流量逾5萬人，有供銷關係的客戶超過8,000家。

不同之三：對病毒溯源的猜測

在北京，疾控專家表示，透過基因組測序發現，新發地病毒來自歐洲方向，但如何輸入無法確定，目前有兩種可能，一是污染的海產品或肉類，二是通過出入市場的人傳播。

至於華南海鮮市場，《中國日報》1月曾引述中國疾控中心消息，稱中心病毒所首次從華南海鮮市場的585個環境樣本中，檢測到33個樣品含有新冠病毒核酸，並在陽性環境標本中分離病毒，提出該病毒是源自華南海鮮市場銷售的野生動物。

不過，隨著對病毒的研究逐漸深入，中國疾控中心主任高福日前又表示，「可能最早，我們推測（華南）海鮮市場可能有（病毒），但現在看來，海鮮市場本身也是受害單位，在這之前病毒已經存在了」。

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北京新發地市場爆疫再度引發民眾的擔憂，但也有觀點認為，華南海鮮市場的樣品已被銷毀，因此北京此次事件或許是能搞清楚病毒源頭的好機會。而且，北京迅速做出反應，實施嚴格管控，因此北京可能不會是武漢疫情的重演。

本報記者：尹航

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