▲ 【京東上市】京東在港上市前夕 劉強東再辭5大職務

科網巨企京東（09618）預定18日在香港掛牌上市，創辦人劉強東卻在11日起卸任旗下5家公司的高層職務，引發市場關注。

劉強東4月已卸任北京京東世紀貿易有限公司法定代表人、執行董事和總經理職務。

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新浪財經、新加坡聯合早報報道，內地企業資訊網站「天眼查」資料顯示，劉強東11日起辭去的職位包括「天津京東啟正貿易有限公司經理」、「廊坊京東吉特貿易有限公司總經理」、「廊坊京東冠馬貿易有限公司經理」、「廣東京東雲錦揚信息技術有限公司經理」及「昆明京東雲科物流有限公司總經理」。

劉強東助理張雱 也同步辭去5公司職務

此外，劉強東的助理張雱也同步辭去這5家公司的法定代表人職務。

京東集團日前公布，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為港幣226元，股份預期將於18日在主板掛牌買賣。

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由於時間鄰近京東在港上市，劉強東卸任職務也格外引人關注。

事實上，劉強東早在今年4月便卸任京東營運主體「北京京東世紀貿易有限公司」法定代表人、執行董事、總經理。

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內地電商、通訊企業近年頻傳高層職務異動。除劉強東外，騰訊主席馬化騰去年9月辭去旗下「騰訊徵信公司」法定代表人及董事職位，今年1月再辭去旗下深圳市財付通網絡金融小額貸款董事長及總經理一職。

阿里巴巴主要創始人馬雲也在去年9月卸任董事局主席一職，不過仍保留合夥人權利。

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責任編輯：鄧國強