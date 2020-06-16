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內地加強管理網絡文學 建立內容審核機制 作者實名註冊

國情動向 14:48 2020/06/16

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內地再出招嚴控網絡，有關當局近日印發通知，加強網絡文學出版管理，要求建立健全網絡文學內容審核機制，「確保內容導向正確」，並實行網絡文學創作者實名註冊制度。

有網民對有關政策表示支持，認為網絡作品對青少年影響深，必須要慎重和負責；但亦有人反對內容審核機制、實名制，認為限制創作。

近年內地網路文學爆發式增長，據中國社科院今年2月報告，網絡文學用戶數量已達4.55億，5成以上網民都是網文讀者﹔國內網絡文學創作者已達1755萬人。

確保內容導向正確 格調健康

國家新聞出版署近日印發《關於進一步加強網絡文學出版管理的通知》，要求規範網絡文學行業秩序，加強網絡文學出版管理，引導網絡文學出版單位始終堅持正確出版導向，堅持把社會效益放在首位。

通知要求，網絡文學出版單位要嚴格落實平台主體責任，建立健全網絡文學內容審核機制，強化內容把關職責，支持優質創新內容，控制總量、優化結構、提高質量，確保內容導向正確、格調健康向上，堅決抵制模式化、同質化傾向。

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同時，嚴格規範登載發布行為，實行網絡文學創作者實名註冊制度，對創作者登載發布行為提出明確要求；加強對作品排行榜、互動評論等作品相關發布信息的動態管理，正確引導用戶閱讀。

通知又要求，各級出版主管部門要組織開展網絡文學出版單位社會效益評價考核；加強評獎推選活動管理，舉辦全國性網絡文學評獎須向國家新聞出版署提出申請；對內容導向出現偏差的作品和單位作出處置；加強網絡文學出版隊伍建設，引導廣大網絡文學從業人員對讀者負責、對社會負責，恪守公序良俗，弘揚新風正氣，打造精品力作，維護網絡文學行業良好聲譽和網絡文學出版工作者良好形象。

責任編輯：林佩怡

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