▲ 【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵

北京疫情仍在蔓延，新冠肺炎陰霾再籠罩中國，官方形容「形勢嚴峻」。國家疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友周一（15日）指出，疫情走向未來3天是關鍵，北京報告的病例數將具決定性。

根據國家衛生健康委員會疫情通報，北京自11日出現首例本土確診病例以來，截至15日午夜，累計確診病例已突破百例來到106例，且擴散到市內9個行政區，僅有7個區未傳出疫情。這波疫情迄今並已跨省傳染至遼寧、河北與四川。

「北京這次疫情出乎意料」

吳尊友15日晚間接受央視新聞專訪時說，「北京這次疫情出乎意料，形勢還是嚴峻的」。首先，在全國疫情基本上阻斷了國內傳播的形勢下，北京突然出現局部爆發性的、短時間內集中出現的病例；第二，疫情發生在新發地，一個人員來往很大的批發市場，要把流行病學調查搞清楚本身就是一個挑戰，這項工作還在進行當中。

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不過他也指出，14日一天就報告了30多例確診，而不是等這些病人陸續發病以後、到醫院就診再發現，減少了他們在社會上繼續傳播擴散。北京發現疫情以後，透過多項技術一下就鎖定在新發地，主動篩查發現了這麼多病例，採取措施很迅速，這樣就有可能在第一時間切斷傳播，對疫情防控還是很有利的。

吳尊友分析，5日舉行的北京市疫情防控新聞發布會指出，對幾萬人核酸篩查發現了50餘例陽性檢測樣本，說明「感染者擴散的範圍比較小，而且感染的病人都處在早期，他們當中相當一部分還沒有出現臨床症狀。目前還沒有觀察到明顯的家庭聚集性傳播，也沒有觀察到就診交叉傳播」。

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他認為，未來3天是北京面對這次疫情的關鍵時間，在這3天北京報告的病例數，將決定疫情的走向。

吳尊友說，北京在6月11日出現新的疫情，12日、13日很快回應，及時落實控制疫情擴散的各項措施。「對於已經感染的病人，要發病就在明天後天，報告數不太增長的話，可以說，基本就穩定在這個規模了」。

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責任編輯：鄧國強

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