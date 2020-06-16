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Super Mario Maker 2 遭内地電商下架　又有玩家疑中「政治地雷」

國情動向 15:08 2020/06/16

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Super Mario Maker 2 遭内地電商下架　又有玩家疑中「政治地雷」

繼《動物之森》後，日本遊戲商任天堂所推出的《Super Mario Maker 2》（超級瑪利歐創作家2）遊戲遭多個内地電商平台被下架。值得注意，近日有玩家在遊戲中發布「牆國聖上習煬帝首作」等名稱的關卡。

《Super Mario Maker 2》可讓玩家自製關卡並分享給全球同好挑戰。然而近期有玩家在遊戲中使用「牆國聖上習煬帝首作」、「朱明錦衣衛，大清文字獄，不及振梁家貴族禁評」等涉及政治諷刺的語句作為關卡名稱。

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據玩家在知識問答平台「知乎」發表的文章，12日還能在淘寶搜尋到「超級瑪利歐創作家2」，但點進去後發現遊戲商品已過期或下架。有記者在今早實際於阿里巴巴、淘寶等内地電商平台搜尋相關遊戲，已搜尋不到該款遊戲商品，或在國内下架。

值得注意，於中國發行的Switch遊戲，只有3隻能通過審批推出（《Mariokart 8 Deluxe》﹑《Super Mario Odyssey》﹑《Super Mario Bros.U Deluxe》）。因此，若想在内地玩《Super Mario Maker 2》，只能透過内地電商平台購買水貨遊戲。很多内地玩家都表示，沒想到這種合家歡遊戲都會被下架。

除《Super Mario Maker 2》外，另一款由任天堂推出的遊戲《動物之森》近日都遭内地電商平台下架。遊戲遭下架前，有玩家在遊戲中創造出「武漢肺炎」、「武漢華南海鮮市場」等字樣的畫面。

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責任編輯：游昊雲

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