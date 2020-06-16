  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】滬指高開高走收升1.4% 結束4連跌

經濟脈搏 15:53 2020/06/16

分享：

儘管北京新冠肺炎疫情擴散風險增，但市場憧憬提振經濟政策，內地股市今日高位震盪，滬指收市升1.4%，重回2900關，結束4連跌。

國家發改委今日表示，國內5月經濟運行秩序重回正軌，三大指數高開後震盪拉升，均升逾1%，滬指收市報2931.69點，升1.44%；深證成指報11398.97點，升1.85%。創業板指全日則升1.84%，報2260.46點。

滬深兩市成交略有縮量，合計7124億元（人民幣，下同），其中滬市成交2709億元，深市成交4415億元。北向資金淨今日買入39.7億元。

從盤面上看，交通運輸、鋼鐵、通信設備、電子製造等漲幅居前。

消息面上，北京昨日新增27宗新型冠狀病毒本土病例，5日累計已有逾百宗個案。當局形容疫情防控形勢十分嚴峻，要採取最嚴格的措施，阻止病毒傳播，並嚴控高風險人員離開北京。

【中國經濟】發改委： 5月經濟運行秩序重回正軌 發電量按年增4.3%

【中國經濟】回應6億人月入1千元 統計局：有數據印證 反映基本國情

【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵

【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道

【北京疫情反彈】北京嚴控高風險人士離京 河北山東部分赴京班車暫停

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

相關文章

【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
今日
【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
【中國經濟】5月工業消費投資繼續回暖 政策面進入觀察期
2020/06/15
【中國經濟】5月工業消費投資繼續回暖 政策面進入觀察期
【中國經濟】國內外疫情影響 中國經濟增長能否轉正？ 官方這樣說
2020/06/15
【中國經濟】國內外疫情影響 中國經濟增長能否轉正？ 官方這樣說
【中國經濟】發改委： 5月經濟運行秩序重回正軌 發電量按年增4.3%
今日
【中國經濟】發改委： 5月經濟運行秩序重回正軌 發電量按年增4.3%
A股 創業板 疫情 經濟 成交 發電量 運輸 中華人民共和國國家發展和改革委員會 指數 創業板

上一篇文章

【中美5G角力】美5G新政不是放鬆封殺華為　更激科技戰一觸即發

下一篇文章

【京東上市】京東在港上市前夕　劉強東再辭5大職務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美5G角力】三星或成「救星」 助華為抵抗美國封殺
【中美5G角力】三星或成「救星」 助華為抵抗美國封殺
【中美5G角力】封殺華為嚇怕商界　英最大商會上書約翰遜促三思
【中美5G角力】封殺華為嚇怕商界　英最大商會上書約翰遜促三思
【中美5G角力】美國圍堵聲中　華為手機銷量首超三星奪世界第一
【中美5G角力】美國圍堵聲中　華為手機銷量首超三星奪世界第一
【中美5G角力】美批准美企與華為合作制定5G標準　羅斯證實
【中美5G角力】美批准美企與華為合作制定5G標準　羅斯證實
疫情好轉有望再跨境旅遊 4地或與内地形成「旅遊氣泡」
疫情好轉有望再跨境旅遊 4地或與内地形成「旅遊氣泡」
【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓
【中美5G角力】華為5G在英國已如日落？美媒：非只因特朗普施壓