【中國經濟】滬指高開高走收升1.4% 結束4連跌

儘管北京新冠肺炎疫情擴散風險增，但市場憧憬提振經濟政策，內地股市今日高位震盪，滬指收市升1.4%，重回2900關，結束4連跌。

國家發改委今日表示，國內5月經濟運行秩序重回正軌，三大指數高開後震盪拉升，均升逾1%，滬指收市報2931.69點，升1.44%；深證成指報11398.97點，升1.85%。創業板指全日則升1.84%，報2260.46點。

滬深兩市成交略有縮量，合計7124億元（人民幣，下同），其中滬市成交2709億元，深市成交4415億元。北向資金淨今日買入39.7億元。

從盤面上看，交通運輸、鋼鐵、通信設備、電子製造等漲幅居前。

消息面上，北京昨日新增27宗新型冠狀病毒本土病例，5日累計已有逾百宗個案。當局形容疫情防控形勢十分嚴峻，要採取最嚴格的措施，阻止病毒傳播，並嚴控高風險人員離開北京。

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責任編輯：蒯宇澄

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