【孟晚舟案】辯方聲稱　滙豐配合美國陷害孟晚舟

華為首席財務官孟晚舟引渡案周一開庭，孟晚舟律師團向法庭提交一份備忘錄指出，美國司法部所提交、要求引渡的「起訴案件紀錄」中，指控孟晚舟的唯一關鍵證據由匯豐銀行 （0005） 提供，但美方對證據的總結遺漏重大信息，甚至有故意誤導行為。

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備忘錄指出，2012年12月，匯豐銀行因其自身的違法行為，包括違反美國對伊朗的制裁規定，向美國司法部支付了一筆19億美元（約147.25億港元）的罰款，並與美國簽署了一份「暫緩起訴協議」。

2013年8月22日，孟晚舟在香港向匯豐銀行的一名銀行高管做PPT簡報，這份PPT此後被匯豐轉交給美國，並成為加拿大法庭認為孟晚舟欺詐匯豐銀行的依據。

不過，美方的「起訴案件記錄」承認，匯豐銀行的初級員工清楚華為與星通（Skycom）公司之間的關係，但匯豐銀行的高級管理者對此並不清楚。辯方認為，「但證據將顯示，任何不經匯豐高管層審查而對匯豐與星通或華為的關係所作的決定都是難以置信的」，將向法庭提供更多證據證明這是「重大不實陳述」。

辯方還認為，另一具有誤導性之處是，美方的起訴案件記錄沒有說明，匯豐銀行有能力在不觸及美國銀行系統的情況下處理一些交易。

法庭將於6月23日再度開庭，以商討孟案後續聆訊時間安排。

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責任編輯：尹航

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