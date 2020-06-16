  • 30°C
香港時間 : 2020616日 (二) 16:47
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【孟晚舟案】辯方聲稱　滙豐配合美國陷害孟晚舟

國情動向 15:53 2020/06/16

分享：

華為首席財務官孟晚舟引渡案周一開庭，孟晚舟律師團向法庭提交一份備忘錄指出，美國司法部所提交、要求引渡的「起訴案件紀錄」中，指控孟晚舟的唯一關鍵證據由匯豐銀行 （0005） 提供，但美方對證據的總結遺漏重大信息，甚至有故意誤導行為。

【孟晚舟案】孟晚舟命運明夏前揭盅 加法官為引渡美國聆訊設期限

【中美角力】駐加大使：美國是中加關係麻煩製造者 利用孟晚舟案製造摩擦

備忘錄指出，2012年12月，匯豐銀行因其自身的違法行為，包括違反美國對伊朗的制裁規定，向美國司法部支付了一筆19億美元（約147.25億港元）的罰款，並與美國簽署了一份「暫緩起訴協議」。

2013年8月22日，孟晚舟在香港向匯豐銀行的一名銀行高管做PPT簡報，這份PPT此後被匯豐轉交給美國，並成為加拿大法庭認為孟晚舟欺詐匯豐銀行的依據。

不過，美方的「起訴案件記錄」承認，匯豐銀行的初級員工清楚華為與星通（Skycom）公司之間的關係，但匯豐銀行的高級管理者對此並不清楚。辯方認為，「但證據將顯示，任何不經匯豐高管層審查而對匯豐與星通或華為的關係所作的決定都是難以置信的」，將向法庭提供更多證據證明這是「重大不實陳述」。

辯方還認為，另一具有誤導性之處是，美方的起訴案件記錄沒有說明，匯豐銀行有能力在不觸及美國銀行系統的情況下處理一些交易。

法庭將於6月23日再度開庭，以商討孟案後續聆訊時間安排。

【孟晚舟案】引渡程序繼續惹中使館嚴正交涉 加拿大下一步怎樣走？

【孟晚舟事件懶人包】孟晚舟還有機會避開引渡 6個步驟只走完4步

【孟晚舟事件懶人包】一文看懂 華為孟晚舟案始末

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

相關文章

內地加強管理網絡文學 建立內容審核機制 作者實名註冊
今日
內地加強管理網絡文學 建立內容審核機制 作者實名註冊
【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
今日
【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
Super Mario Maker 2 遭内地電商下架　又有玩家疑中「政治地雷」
今日
Super Mario Maker 2 遭内地電商下架　又有玩家疑中「政治地雷」
【中國經濟】滬指高開高走收升1.4% 結束4連跌
今日
【中國經濟】滬指高開高走收升1.4% 結束4連跌
通訊科技 網絡通訊 美國司法部 華為 伊朗 美國 中國 加拿大 香港 美元

上一篇文章

李文亮、方方 獲無國界記者選為「抗疫訊息英雄」

下一篇文章

俄羅斯北極科學院院長被控「叛國罪」 涉向中國洩密
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）
【中美角力】大師預言「中國無法和平崛起」　中美必有一戰？（有片）
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【中美角力】蓬佩奧傳夏威夷「密會」楊潔篪 互摸底牌防誤判
【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三夏威夷會晤 防中美關係墮入危險
【中美角力】蓬佩奧楊潔篪據報周三夏威夷會晤 防中美關係墮入危險
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【中美角力】美媒：特朗普幫中國提高地位　如果下台中國會懷念他
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大