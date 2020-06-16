【中印衝突】中印邊境爆衝突3印度軍人死　胡錫進稱中方亦有傷亡

▲ BBC：印度稱三名軍人在與中國軍隊衝突中死亡

BBC引述印度稱，3名印方士兵在與中國軍隊的衝突中死亡。中國外交部指責印度越過具有爭議的邊界，並在周一兩次越過邊界作出挑釁。內地《環球時報》總編輯胡錫進稱，據其所知中方也有人員傷亡（Casualties）。

事件發生在克什米爾拉達克（Ladakh）爭議邊界，印度官方聲稱，3名印度士兵在與中國軍隊衝突中死亡。中印雙方軍隊在這一爭議地區的對峙已經持續一段時間。

法新社引述該地區一名印度軍官說，中印雙方沒有發生槍擊事件，但有人死亡，死者中包括一名印度上校。「沒有開火，沒有使用槍支，而是激烈的肢體衝突」，他說。

法新社：沒有開 只是肢體衝突

印度軍方事後表示，雙方高級別軍官正在會晤，以期緩和局勢。印方沒有做出進一步解釋。據信，這是新一輪中印雙方對峙以來第一次出現人員傷亡。

有印度傳媒宣稱《環球時報》消息指出，在衝突中解放軍5死11傷。《環時》英文版隨即在twitter否認曾報道中方死傷人數。胡錫進亦僅於twitter稱，據其所知中方也有人員傷亡（Casualties）。

▲ 《環時》總編胡錫進稱，據其所知中方也有人員傷亡。

中國外交部發言人趙立堅今天（16日）證實中印邊防人員曾發生衝突。在今日外交部例行記者會上，趙立堅指摘印度軍方周一襲擊中國人員，導致雙方人員發生嚴重肢體衝突，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

中印邊界衝突來龍去脈

過去數十年來，中印屢次爆發邊境衝突，而兩國領土糾紛源於麥克馬洪線（McMahon Line）。

英國外交官麥克馬洪1914年主持會議，討論當年英屬印度與西藏之間的邊界劃定，會上提出劃界方案，將部分中國堅持擁有主權的領土，劃給英屬印度和緬甸。

當時西藏代表對麥克馬洪線有條件接受，但中華民國政府則拒絕，成為日後中印兩國的領土爭議源頭之一。

麥克馬洪線成是中印矛盾根源

中華人民共和國成立後，中印曾在1962年進行邊界戰爭，當時印度遭受了屈辱性的失敗、死傷慘重；但兩國領土問題並未解決，之後仍爆發多次邊境線衝突。

目前，中國與印度的邊界逾3440公里，但兩國對大部分邊界都有不同看法。兩國邊境巡邏人員經常發生衝突，偶爾會發生混戰。

以近年而言，2017年，兩國曾在邊界地區附近發生衝突，原因是中國試圖修築公路；至今年5月，數十名印度和中國士兵在印度東北部錫金邦邊境發生肢體衝突。

儘管如此，雙方都堅稱40年來沒有發射過子彈。

網傳解放軍士兵遭印軍盾牌壓地圍毆 印方澄清並無此事（有片）

中印邊境再爆衝突 150士兵毆鬥釀12傷

【去中國化】3組數據話你知 印度「去中國化」談何容易？

【中印角力】印度反華升溫 「移除中國程式」App爆紅 惟遭Google下架