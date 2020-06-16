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李文亮、方方 獲無國界記者選為「抗疫訊息英雄」

國情動向 16:31 2020/06/16

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總部設在法國巴黎的無國界記者組織，周一（15日）公布對抗新冠肺炎疫情的「訊息英雄」，共有30人上榜，包括武漢疫情「吹哨人」、醫生李文亮，發表封城日記的武漢作家方方、內地公民記者陳秋實，以及美國白宮記者協會等。

無國界記者讚揚上榜人士或媒體機構的勇氣和毅力，有助在疫傳期傳播可靠和重要的訊息。

武漢眼科醫生李文亮去年12月底示警疫情，卻被指「散布謠言」，他其後染疫死亡，終年34歲。方方則在武漢封城期間，於微博發表日記記錄，之後獲出版社以英語等出版，卻遭批評「抹黑」中國，「給反華勢力遞刀」。曾任律師的陳秋實，在封城後仍到武漢，記錄當地醫院、殯儀館等的情況，他之後失聯。

李文亮（左）、方方（右）

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內地「財新網」亦上榜，被讚揚致力抗拒阻撓和審查，發表質疑當局處理疫情的報道。

上榜的還有美國白宮記者協會，特別點名讚揚哥倫比亞廣播公司、美國全國廣播公司以及霍士新聞的個別記者，指他們在應對美國總統特朗普及其他華府官員的其幕僚的嘲諷、輕蔑與羞辱時，仍然不卑不亢。

另外，《紐約時報》駐華記者儲百亮（Chris Buckley）也入選，他今年2月親自前往武漢採訪，記者證到期後遭北京拒絕續期，已於5月離開中國。而世界各地因揭露真相而被監禁、逮捕、毆打、騷擾和起訴的多名記者，同樣獲得讚揚。

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【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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