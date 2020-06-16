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習近平67歲生日 智囊撰文讚「習思想」是「21世紀馬克思主義」

國情動向 16:38 2020/06/16

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昨日是中共總書記習近平的67歲生日，中央黨校副校長何毅亭在中共中央黨校的機關報《學習時報》上撰文，盛讚「習思想」是「21世紀馬克思主義」，並指任何力量都阻擋不了中國特色社會主義的發展壯大。

何毅亭在這篇文章中表示，馬克思（Karl Marx）和恩格斯（Friedrich Engels）的學說是「19世紀馬克思主義」，列寧主義（Leninism）、毛澤東思想、以鄧小平理論為首創成果和基本內容的「中國特色社會主義理論」可稱為「20世紀馬克思主義」，而「習近平新時代中國特色社會主義思想」可稱為「21世紀馬克思主義」。

習近平67歲生日 智囊撰文讚「習思想」是「21世紀馬克思主義」

文章稱，這是中共對「習思想」歷史定位的科學界定，也是第一次以「世紀」為尺度命名馬克思主義中國化的最新成果。文章指，「習思想」之所以是「21世紀馬克思主義」有3個條件：思想的研究對象，是「21世紀全球最偉大的中國樣本」；理論價值是「為解決人類共同難題解決中國方案及智慧」；實踐成效是「世界社會主義走向振興的中流砥柱」。

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何毅亭的文章還宣稱，中國特色社會主義的巨大成功，譜寫了社會主義500年來最精彩的一章，「社會主義確實比資本主義好。社會主義的勝利，中國特色社會主義的發展壯大，是任何力量都阻擋不了的」。

何毅亭被視為習近平的主要智囊之一。習近平2007年晉升為中共中央政治局常委，被視為「儲君」，時任中共中央政策研究室副主任的何毅亭，便成為他的重要助手。習近平2012年就任總書記後，何毅亭也在隔年轉任專門培養中共高階幹部的中央黨校副校長一職。

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近年，何毅亭多次撰文闡述「習思想」的「八個明確」和「十四個堅持」等內涵，把習近平在黨內的形象，幾乎推升到和毛澤東、鄧小平同等的地位。南京大學哲學系教授顧肅認為，這篇文章是中共第19次全國代表大會後宣傳運動的一環。以往每隔2到3個月就會發布新的宣傳主題，而此時發表文章，說明多數政治機構在疫情趨緩後，已恢復往日議程。

值得注意，中共現任領導人及各級黨政官員的官方簡歷，出生資訊都只公開到年、月，不見具體的日期。有關習近平6月15日生日是在多場外事活動中，受外國元首祝賀推算而出。其中印度總理莫迪（Narendra Modi）2017年6月15日曾在微博發文，向習近平送上生日祝福，並放上一張兩人合影。

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責任編輯：游昊雲

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