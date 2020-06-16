【中印衝突】中印會否再爆戰爭？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈

中印邊境地區爆發衝突，印度軍方聲稱，一名高級軍官及兩名士兵在中印邊境拉達克地區與解放軍衝突時死亡。中國外交部發言人趙立堅指摘印度軍方襲擊中國人員，導致雙方人員發生嚴重肢體衝突，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

據信，這是自上世紀60年代以來，中印邊境衝突中首次有軍人死亡。事實上，中印邊境問題由來已久，這要追溯到英國殖民地時代。

印度越線北上 中方並不承認此線

據BBC（英國廣播公司）報道，中印邊境摩擦的根源在於百多年來雙方邊界從未劃定。中方強調，在過去數百年有一條「傳統習慣線」——沿著喜馬拉雅山南麓，鄰接印度阿薩姆平原。目前中國控制的領土遠在傳統分界線以北地區。

然而，19世紀印度變為英國的殖民地之後，開始逐漸不斷向北方推進以印度為中心的殖民擴張。英方接連劃出三條線，「約翰遜線」，「麥克馬洪線」和「馬繼業-竇訥樂線」，將當年英帝國的影響拓展到西藏和新疆。但這三條線，不論是當年的清政府，還是後來的國民政府、還是1949年後的中國政府，都不予承認。

▲ 麥克馬洪線（網上圖片）

印度1947年獨立後，認為自己繼承了英國在印度的遺產，自稱「約翰遜線」以西和「麥克馬洪線」以南中國控制地區都「屬於印度」。1954年，印度政府全面修改官方地圖邊境，並在中印邊界東段、中段、西段都不斷蠶食爭議地區，甚至越過麥克馬洪線向北推進，中印兩國之間的邊境衝突日漸增多。

前英國《泰晤士報》記者內維爾·馬克斯韋爾在其《印度對華戰爭》一書中說：「印度對待邊界爭端的基本方法，即印度所主張的領土，都應自動成為印度的領土」。中印雙方談判無法進行，最終引發1962年中印邊境戰爭。

中印領土爭議 分西中東三段

中印兩國共同邊界約2,000公里，有總面積超過12萬平方公里區域存在領土爭議，涉及西段、中段和東段三個部分。

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其中，東段爭議主要為印度控制的藏南地區，此地土地肥沃，物產豐富。中國的解放軍曾經在1962年邊境戰爭中擊潰印軍北方主力，但又在佔領兩個月後主動宣布停火，全部撤走。印度隨即重新佔領，目前全為印方控制。

中段主要為錫金地區，中方認為爭議領土約2,100平方公里，目前全部為印度佔領控制。兩年前的洞朗對峙就發生於此地。

▲ 中印東段、中段、西段爭議地區（中評社資料圖片）

西段則是中國目前控制的阿克賽欽地區（總面積約4萬平方公里），和印度目前控制的克什米爾拉達克（總面積約5.9萬平方公里）相連。

責任編輯：尹航

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