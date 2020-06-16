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解放軍殲-10戰機進入台灣西南空域 美軍機據報同日飛巴士海峽

國情動向 17:58 2020/06/16

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在台灣，空軍司令部今日（16日）表示，解放軍一架殲-10戰機，上午短暫進入台灣西南空域，台軍廣播警告驅離。同日有消息稱，美軍兩架KC-135空中加油機，今日分別飛至台灣南部的巴士海峽、台灣北方的東海一帶活動。

台灣的空軍司令部新聞稿稱，上午解放軍殲-10戰機短暫進入台灣西南空域，除了廣播警告外，空軍的空中偵巡戰機全程掌握，並積極驅離。空軍司令部強調，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握。這是繼上周五（12日）運-8運輸機後，再有解放軍機進入台灣西南空域。

【兩岸角力】中美軍機同日入台灣 多架解放軍蘇30飛台灣西南空域

【中美角力】六四31周年 美軍艦通過台灣海峽

此外，中央社報道，北京大學海洋研究院成立的平台「南海戰略態勢感知計畫（SCS Probing Initiative）」披露，美國空軍2架KC-135空中加油機，今天兵分二路，飛至台灣南部的巴士海峽、位於台灣北方的東海一帶活動。

台灣的國防部發言人史順文對此表示，軍方對於台灣周邊海空情動態都有掌握。

上周中美軍機罕有飛越台空域

本月9日，中美軍機罕有地同日飛越台灣上空。多架解放軍蘇愷30戰機，短暫進入台灣西南空域；同日美軍C-40A運輸機依程序申請飛越台灣。

【兩岸角力】解放軍運-8運輸機進入台灣西南空域 台：已廣播驅離

【中美角力】美國參議員提「台灣防衛法」草案 阻大陸武統

大陸國防部發言人任國強昨稱，「美軍機未經中方允許飛越中國領土，嚴重侵犯中國領土主權、嚴重破壞台海和平穩定，是極端錯誤和危險的」，促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止一切挑釁中國國家主權和領土完整的行為。

他強調，「台灣是中國不可分割的一部分」，任何「以台制華」和挾洋自重的做法都是沒有出路。解放軍有堅定意志、充分信心和足夠能力維護國家主權和領土完整、堅決挫敗任何製造「一中一台」的圖謀。

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