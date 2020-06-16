【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬　中印倘開戰誰佔優？

▲ 【中印衝突】均號稱能向邊境調兵10萬 中印開戰誰佔優？

中印邊界再起衝突，印度聲稱3名軍方軍人死亡，中國官方《環境時報》總編胡錫進揚言中方亦有傷亡（Casualties），外界憂慮，中印恐擦槍走火爆發戰爭。據報，中印都宣稱有能力短時間內在兩國邊界集結10軍力，而誰的力量會佔優勢？

BBC引述印度稱，3名印方士兵在與中國軍隊的衝突中死亡。中國外交部指責印度越過具有爭議的邊界，並在周一兩次越過邊界作出挑釁。內地《環球時報》總編輯胡錫進稱，據其所知中方也有人員傷亡（Casualties）。

中方機動能力強 99A式坦克能送邊境

內地官媒近日罕見曝光訊息，解放軍利用現代化運輸工具投送兵力。其中繼解放軍一個空降旅數千名官兵、數百裝備輕易抵達青藏高原後，軍方再通過鐵路，把配備99A式主戰坦克、重型步兵戰車的第76集團軍某重裝合成旅，送達昆侖山腹地。

有軍事分析指，這意味解放軍有能力2天內，就可在邊境集結逾10萬軍隊，並把先進軍備送到前線。成為決定戰爭勝負的關鍵。

分析又認為，在和平時間，國家不可能把大量主力作戰部隊投放至邊境線，軍隊戰略機動能力成為戰爭潛力的主要體現，上述兩場大規模跨區調動，證明中國有能力應對邊境衝突。

不僅陸上武器，內地官媒過去也曾報道，中國空軍今年一月起在西藏基地進行兩周一次的定期高緯度戰鬥訓練演習，地點鄰近中印邊界。這是殲-20隱形戰機，首度與殲-10C、殲-11等前線軍機執行「超視距作戰（ＢＶＲ）」訓練。

殲-20隱形戰機已能飛到高原

這反映中國空軍已有能力調動最先進的殲-20戰機，應對中印邊境一旦發生的衝突。

【中印衝突】中印邊境爆衝突3印度軍人死 胡錫進稱中方亦有傷亡

【中印衝突】中印會否再爆戰爭？一文看懂兩國邊界糾紛來龍去脈

至於印度，《印度時報》增報道，為了應對日益加劇的邊界緊張局勢，印度緊急向中印邊境派遣了10萬軍隊，並要求在中印邊境對峙點印度一側的村民迅速撤離，騰空房屋。這意味，印度亦有能力在邊界陳兵10萬，與中國較量。

印度沒有隱形戰機 俄製坦克是九十年代產物

但在裝備方面，印度最先進的戰機只是蘇-30MKI，沒有隱形戰機，比中國殲-20落後一代；最先進坦戰是俄製的T-90S（印度專用版的T-90），但其已其實是上世紀九十年的產物。有指印度裝備明顯遜於解放軍。

但過去也有評論指，部份印度軍人長居高原地帶，會否較適應高原作戰？這是另一個要留意的議題。

【中印角力】印度反華升溫 「移除中國程式」App爆紅 惟遭Google下架

【中美角力】特朗普提出願調解中印邊界爭端 京：不需要

【中美角力】中印邊界衝突升級 特朗普自薦願調停

中印邊境再爆衝突 150士兵毆鬥釀12傷

解放軍據報增兵駐守中印邊境 外交部：局勢總體可控

【中印關係】習近平今訪印唔莫迪 外界聚焦克什米爾問題

彭博：中印或本月談RCEP 印度對京提苛刻條件

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

跟進【中美角力】新形勢，立即了解