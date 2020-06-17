【中美角力】「知美派」楊潔篪能否扭轉中美危局？

美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，據報本周三（17日）在夏威夷會談。在當前中美關係全面交惡的情況下，這次會面無疑是全球輿論焦點。



按以往慣例，同美國國務卿級別官員打交道的是中國國務委員、外交部長王毅。所謂政府官員對政府官員，楊潔篪目前並無在中國政府框架內擔任職務，凸顯了這次會面的特殊性。不排除楊潔篪與蓬佩奧都肩負了元首特使身份與會。

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【中美角力】蓬佩奧楊潔篪傳會晤 防中美關係墮入危險

▲ 楊潔篪（左）據報周三在夏威夷與蓬佩奧（右）會面。

楊潔篪的整個外交生涯幾乎都是與美國打交道，可謂中共外交戰線的「知美派」。楊潔篪27歲時，就擔任已故中共領導人鄧小平的英文繙譯。從1983年到1995年，楊潔篪在中國駐美國使館由二秘、一秘、參贊，一步步升遷為中國駐美國公使。2000年到2004年期間，楊潔篪又擔任了5年的駐美國大使。此後，他回京擔任中國外交部副部長、部長。

長年負責中美外交斡旋 被稱「老虎楊」

在美國多年的外交經歷，令他在美國政商界建立了廣泛的人脈。甚至被美國前總統老布殊取綽號為「老虎楊（Tiger Yang）」。據悉原因有兩個︰其一，楊潔篪是1950年出生的，屬虎。其二，他名字中的「篪」字里正好藏了一個「虎」字。

憑藉其豐富的對美外交經驗，楊潔篪在中美關係歷史上有過多次出色表現，並長年負責中美外交斡旋工作。

其中，2001年4月，就在楊潔篪出任駐美大使不久，中美兩軍南海撞機事件發生，他曾經一日之內四次奔走於美國國務院、國會與中國駐美國大使館之間，表達中方的立場，全力化解國會方面對中國的反彈敵意。還曾經一天兩次出現在美國電視上，闡述中方看法。這場危機最終得以化解，而楊潔篪也贏得了個人威望。

去年夏天，中美貿易談判陷入僵局，貿易戰面臨重燃之際，楊潔篪8月13日出人意料地出訪紐約，與美國國務卿蓬佩奧進行了會面。雖然會議結束後，雙方都沒有提供會議的細節。但在楊潔篪訪美不久后，中美貿談有重回軌道，並最終在今年一月達成首階段貿易協議。

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當下，中美關係不但陷入空前困境，更有爆發新冷戰的危機，楊潔篪能否再次「不辱使命」，扭轉危局呢？

中美難回到從前 仍冀緊張降溫

各方普遍不表樂觀，用美國前國務卿基辛格的話說，中美關係再也回不到從前了。事實上，美國對華戰略已經發生了根本性改變，由原來的「接觸」，轉為「遏制」。今次蓬佩奧與楊潔篪會面的消息，首先由美國傳媒洩露出來，一般相信是華府「放料」給媒體，一定程度反映美方對與楊會談不抱太大期望。

而中國內部，在疫情、港區國安法、台灣、南海、華為等一系列中美矛盾焦點上，民族主義情緒高漲，中方讓步的空間非常有限。

不過，見面總比「吵架」好，對楊潔篪與蓬佩奧的會面，外界還是抱有期望的，相信還是可以為處於「乾柴烈火」中的兩國關係降降溫、止止損。

本報記者：黃兆康

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