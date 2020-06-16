▲ 【中印衝突】中印邊界3死衝突後 兩國軍方高層開會緩和局勢

印度與中國部隊昨晚在拉達克加萬谷對峙點再度爆發暴力衝突，印度宣稱一名軍官和兩名士兵在衝突中死亡。但中印雙方都試圖為局勢降溫，印度陸軍的聲明說，中印軍方高層官員開會緩和局勢。

根據印度陸軍發出的聲明，雙方昨晚在加萬谷（Galwan Valley）發生暴力對峙事件，印度方面有1名軍官和2名士兵喪生。聲明指出，雙方都有人員傷亡。中印軍方高層官員正在開會以緩和局勢。

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而中國外交部發言人趙立堅今天（16日）證實中印邊防人員曾發生衝突。在今日外交部例行記者會上，趙立堅指摘印度軍方周一襲擊中國人員，導致雙方人員發生嚴重肢體衝突，中方敦促印方約束邊境士兵，避免作出導致邊境形勢複雜化的單邊行動。

解放軍西部戰區新聞發言人張水利大校，就今次中印邊防人員衝突發表聲明：

6月15日晚，在中印邊境加勒萬河谷地區，印軍違背承諾，再次越過實控線非法活動，蓄意發動挑釁攻擊，引發雙方激烈肢體衝突，造成人員傷亡。加勒萬河谷地區主權歷來屬我。 印邊防部隊出爾反爾，嚴重違反兩國有關邊境問題協定協議，嚴重違反中印軍長級會談共識，嚴重損害兩軍關係和兩國人民感情。我們要求印方嚴格約束一線部隊，立即停止一切侵權挑釁行動，與中方相向而行，回到對話會談解決分歧的正確軌道上來。

值得注意是，中方的聲明中，沒有提及有否傷亡。

印度媒體報道，這是中國部隊1975年在阿魯納查省（Arunachal Pradesh）伏擊印度巡邏部隊造成傷亡以來，印度部隊與中國部隊發生衝突的首起印度部隊人員傷亡事件。

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印度斯坦時報引述沒有具名的消息來源說，中印部隊在昨晚的衝突中沒有開槍，死者是被石頭砸死的；不過，印度陸軍沒有對此加以證實或說明。

印度聲明：雙方都有人員傷亡 中方卻沒提

為避免擦槍走火引發戰爭，印度和中國雙方部隊人員在邊境發生衝突時，都是先用手相互推擠，逐漸演變成互擲石塊，或以木棍攻擊對方的暴力衝突，而且發生過不只一次。

中國與印度部隊5月初在拉達克、錫金（Sikkim）因巡邏糾紛演變為鬥毆、投擲石塊衝突事件後，雙方部隊持續在拉達克對峙，但迄今經過至少5輪的上將層級會談後，中印部分部隊已從對峙地點後撤，緊張局勢似乎有紓緩跡象。

根據印度媒體報導，本週起，中印雙方還繼續透過軍事與外交管道舉行會議，希望解決雙方在拉達克邊境對峙的問題。中印軍方昨天也分別在加萬谷和拉達克班公錯湖（Pangong Tso lake）兩地，舉行準將層級和上校層級的會談，希望解決對峙僵局。

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印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）13日曾對外表示，他向所有人保證，與中國接壤的整個邊境局勢都將獲得控制，「我們正在進行一系列對話，從軍團指揮官對話開始，接著是地區司令層級的對話」。

透過對話，納拉瓦內說，雙方許多士兵已從對峙地點撤離，印度和中國都希望透過不斷對話，並看見所有的分歧都將得到解決。

不過雙方軍方昨天白天進行對話，當晚竟然就發生暴力衝突，導致印度1名軍官和2名士兵死亡。

責任編輯：鄧國強

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