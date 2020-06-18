【北京疫情反彈】北京銅牆鐵壁失守 會否封城將成疫情指標

作為內地防疫措施最嚴的城市，首都北京還是失守了。與武漢疫情爆發的軌跡相似、一度連續5天確診超百宗、中高風險地區不斷增加、比武漢病毒更加凶猛的歐洲毒株，北京疫情不斷更新的信息持續挑動城中民眾的神經。

就在一周前，北京還沉浸在「兩會」結束後逐漸解除緊繃的防疫措施、正在逐步恢復正常生活的節奏裏。大家才剛談論端午節的出遊計劃，開始約見數月不見的朋友，體育館、游泳館才重新開門，各大商業區正在籌備消夏夜市……但突然出現的疫情將一切復甦剎停，重新將人們拉回到數月前的情緒當中。

京城一旦封鎖 經濟損失遠超武漢吉林

事實上，無論高層官員還是專家，都採用了極為強烈的措辭來形容這一波疫情反彈。國務院副總理孫春蘭表示，疫情擴散的風險很高，要採取堅決果斷措施，遏制北京聚集性疫情擴散蔓延。北京市委書記蔡奇稱，北京防控形勢十分嚴峻，要背水一戰、爭分奪秒，採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施，堅決阻斷傳播渠道，確保首都安全。

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在網絡上，北京民眾紛紛取消已經預定的旅行計劃，外地來京的旅遊團和差旅人士也重新評估進京風險。人們的討論聚焦在北京的猛烈疫情，會否令北京重蹈武漢覆轍，採取封城措施？

從北京現在採取的措施來看，與武漢及吉林舒蘭爆發疫情時，當局採取的果斷封城不同，今次北京的風險評級僅以街道為單位，這意味着當局對於北京疫情更希望採取「精準防控」，避免因限制措施過度影響經濟恢復工作。雖然北京的新發地面積是武漢的21倍之大，擴散風險較武漢更高，但北京作為首都，人口是武漢的近兩倍，一旦封鎖，造成的經濟損失也將遠超武漢。

▲ 近幾日北京疫情的病例，基本都與新發地市場高度相關。

病例數量與輻射範圍 兩組數據成關鍵

在權衡是否要對北京採取封城措施，未來幾天的兩個病例增長指標至關重要。

第一，是病例數量。由於此次北京疫情在早期發現，並且多數確診病例是由醫護人員主動排查發現，並不是像武漢已經放任病毒傳播至失控狀態，才不得不作出封城措施，避免造成更大範圍傳播。如果未來幾天北京的新增病例不再出現指數級上升，疫情即在「可防可控」程度，就不必採取更嚴厲的限制措施。

第二，是病例輻射範圍。近幾日北京疫情的病例基本都與新發地市場高度相關，並未出現大範圍的家庭聚集，跨省傳播也只有零星個案，亦與新發地高度相關，沒有造成交叉傳染。而目前對北京採取旅行限制的，基本是周邊省市，以及醫療條件較差的偏遠地區，從上海、重慶、廣東這些指標省份未對北京人「一刀切」限制來看，高層仍不打算封鎖北京和其他地區的通道。

基於武漢疫情的處理經驗，北京在疫情出現後採取了更加快速和果斷的反應，包括啓動「戰時狀態」，在72小時內排查了20萬人。全國各省市也開始排查過去14天去過或者途徑新發地市場的人，這與當初的武漢截然不同。

不過，如果未來幾天北京的新增病例數量及輻射範圍出現大幅增長，「封城」也將是北京當局會採取的最後一步措施，那也一定是首都疫情到了極為凶險的境地。

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本報駐京記者：潘攀

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