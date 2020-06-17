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【北京疫情反彈】北京銅牆鐵壁失守 會否封城將成疫情指標（訂戶專享）

社會熱點 08:00 2020/06/17

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作為內地防疫措施最嚴的城市，首都北京還是失守了。與武漢疫情爆發的軌跡相似、連續5天確診超百宗、中高風險地區不斷增加、比武漢病毒更加凶猛的歐洲毒株，北京疫情不斷更新的信息持續挑動城中民眾的神經。

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