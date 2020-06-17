【北京疫情反彈】北京銅牆鐵壁失守 會否封城將成疫情指標（訂戶專享） 社會熱點 08:00 2020/06/17 分享： 作為內地防疫措施最嚴的城市，首都北京還是失守了。與武漢疫情爆發的軌跡相似、連續5天確診超百宗、中高風險地區不斷增加、比武漢病毒更加凶猛的歐洲毒株，北京疫情不斷更新的信息持續挑動城中民眾的神經。 ... 相關文章 【北京疫情反彈】北京嚴控高風險人士離京 航班驟降 多條省際客運線停運 2020/06/16 【北京疫情反彈】北京嚴控高風險人士離京 航班驟降 多條省際客運線停運 【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵 2020/06/16 【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵 【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同 2020/06/16 【北京疫情反彈】都是菜市場爆疫 一文看懂北京武漢有何不同 李文亮、方方 獲無國界記者選為「抗疫訊息英雄」 2020/06/16 李文亮、方方 獲無國界記者選為「抗疫訊息英雄」 疫情 經濟 蔡奇 孫春蘭 北京 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入