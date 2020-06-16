【北京疫情反彈】地壇醫院專家：天氣+生活習慣等可帶來「非典型」症狀

北京5天 累計新增逾百新冠肺炎確診者，全部在北京地壇醫院治療，19家市屬醫院向其增援100人。 據北京公布的確診患者信息，有患者出現了關節不適的「非典型症狀」。北京地壇醫院專家醫務處處長馬剡芳稱，新冠病毒的確有一些「奇特」表現，天氣、不同地區患者的體質、生活習慣都可能帶來臨床表現上的差異。

馬剡芳接受內媒《新京報》訪問時 表示，新冠病毒在世界各國有很多「奇特」的表現，包括腸道不適等相關症狀，因為新冠病毒是一個新病毒，有許多未知，還要不斷觀察研究。

天氣、不同地區患者的體質、生活習慣、患者構成，這些可能都會帶來臨床表現上的差異。

那麼如何應對這些 「非典型症狀」？馬剡芳說，從目前看，新冠病毒可以侵犯人體各個器官系統，每個人體質不同，也會有不同的表現。因此，現在北京要求對發燒患者進行「1+3」的篩查（即 進行核酸檢測、抗體檢測及CT和血常規檢測 ）、對門診進行嚴格管理、要求醫院推行非急診全面預約，防止造成感染。

馬剡芳補充，現在患者發燒來醫院，可能要不厭其煩的掃碼、被多次詢問是否去過高危地區接觸過高危人群，「一定要說實話，不要去隱瞞自己的病情和接觸史。有些市民可能害怕隔離，但隔離並不可怕，早期能發現診斷，對自己病情的治療是有好處的。」

對於目前 公布的確診患者信息，以輕症較多， 馬剡芳稱， 還有待再觀察。現在看輕症多，可能有綜合性的原因，如這一波主要是年輕 患者 、控制得比較早、還有很多是被主動篩查出來的。從全世界範圍來看，新冠肺炎整體重症率和死亡率都在一定範圍內，發展成重症危重症是少數的。

通報顯示，一名48歲女患者出現關節不適症狀，她本身在新發地市場工作，並住在新發地經營者樂園，在疫情溯源採樣檢測中呈陽性，6月13日自覺關節不適，經流行病學史、肺部影像、血液檢查等為依據，診斷為確診病例。

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