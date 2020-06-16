  • 28°C
香港時間 : 2020616日 (二) 23:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【北京疫情反彈】地壇醫院專家：天氣+生活習慣等可帶來「非典型」症狀

社會熱點 22:04 2020/06/16

分享：

北京5天累計新增逾百新冠肺炎確診者，全部在北京地壇醫院治療，19家市屬醫院向其增援100人。據北京公布的確診患者信息，有患者出現了關節不適的「非典型症狀」。北京地壇醫院專家醫務處處長馬剡芳稱，新冠病毒的確有一些「奇特」表現，天氣、不同地區患者的體質、生活習慣都可能帶來臨床表現上的差異。

馬剡芳接受內媒《新京報》訪問時表示，新冠病毒在世界各國有很多「奇特」的表現，包括腸道不適等相關症狀，因為新冠病毒是一個新病毒，有許多未知，還要不斷觀察研究。

天氣、不同地區患者的體質、生活習慣、患者構成，這些可能都會帶來臨床表現上的差異。

那麼如何應對這些「非典型症狀」？馬剡芳說，從目前看，新冠病毒可以侵犯人體各個器官系統，每個人體質不同，也會有不同的表現。因此，現在北京要求對發燒患者進行「1+3」的篩查（即進行核酸檢測、抗體檢測及CT和血常規檢測）、對門診進行嚴格管理、要求醫院推行非急診全面預約，防止造成感染。

馬剡芳補充，現在患者發燒來醫院，可能要不厭其煩的掃碼、被多次詢問是否去過高危地區接觸過高危人群，「一定要說實話，不要去隱瞞自己的病情和接觸史。有些市民可能害怕隔離，但隔離並不可怕，早期能發現診斷，對自己病情的治療是有好處的。」

對於目前公布的確診患者信息，以輕症較多，馬剡芳稱，還有待再觀察。現在看輕症多，可能有綜合性的原因，如這一波主要是年輕患者、控制得比較早、還有很多是被主動篩查出來的。從全世界範圍來看，新冠肺炎整體重症率和死亡率都在一定範圍內，發展成重症危重症是少數的。

通報顯示，一名48歲女患者出現關節不適症狀，她本身在新發地市場工作，並住在新發地經營者樂園，在疫情溯源採樣檢測中呈陽性，6月13日自覺關節不適，經流行病學史、肺部影像、血液檢查等為依據，診斷為確診病例。

【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵

【北京疫情反彈】北京嚴控高風險人士離京 航班驟降 多條省際客運線停運

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

【北京疫情反彈】野村：內地爆發第二波疫情風險增　相信很快降準

【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com 中國頻道

相關文章

【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
2020/06/15
【北京疫情反彈】京病毒疑來自歐洲 管軼：冷鏈傳播可能性最大
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
2020/06/15
【北京疫情反彈】專家張文宏談北京疫情：一個好消息 一個壞消息
【北京疫情反彈】北京：未完全掌握病毒變異傳播規律 首都疫情形勢十分嚴峻
2020/06/15
【北京疫情反彈】北京：未完全掌握病毒變異傳播規律 首都疫情形勢十分嚴峻
【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況
今日
【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況
【北京疫情反彈】北京再多27宗確診 河北四川有關聯病例
今日
【北京疫情反彈】北京再多27宗確診 河北四川有關聯病例
疫情 新冠肺炎 北京 治療 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【北京疫情反彈】北京上調應變級別 中高風險及新發地相關人士禁止出京

下一篇文章

【北京疫情反彈】失控風險多大？北京疫情走向今起3天是關鍵
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）
【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）
美的創辦人何享健遭挾持 警方營救畫面曝光（有片）
美的創辦人何享健遭挾持 警方營救畫面曝光（有片）
【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況
【北京疫情反彈】專家稱未來3天是關鍵 一文了解北京疫情最新情況
【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道
【北京疫情反彈】北京疫情有幾大鑊？看新發地市場規模便知道
【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻
【北京疫情反彈】國家疾控罕有警告︰北京疫情出乎意料嚴峻
【健康碼】粵港澳互認健康碼將公布 惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍
【健康碼】粵港澳互認健康碼將公布 惟三地核酸檢測收費相差近5至7倍